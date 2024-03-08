Eurovision: Έκθεση για τον εορτασμό των 50 χρόνων από τη νίκη των Abba

Έκθεση για τον εορτασμό των 50 χρόνων των Abba πρόκειται να εγκαινιαστεί στην πόλη στην οποία το συγκρότημα κέρδισε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το σουηδικό συγκρότημα ξεκίνησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα στο Μπράιτον της Αγγλίας, στο Brighton Dome στις 6 Απριλίου 1974 όταν αναδείχθηκε πρώτο στον Διαγωνισμό τραγουδώντας το «Waterloo».

Η έκθεση «Abba: One Week in Brighton» στο Μουσείο του Μπράιτον στοχεύει να «αναβιώσει τον ενθουσιασμό της εβδομάδας που οδήγησε το συγκρότημα στη φήμη».

Προσωπικές ιστορίες όσων βρέθηκαν εκεί, σκηνικά, αναμνηστικά και φωτογραφίες θα παρουσιαστούν στην έκθεση, δήλωσε εκπρόσωπος του Μουσείου στο BBC.

Στα εκθέματα περιλαμβάνεται το σετ των ντραμς που βρέθηκε για το συγκρότημα την τελευταία στιγμή και ένα φτερό από το βραδινό φόρεμα της παρουσιάστριας του τελικού Κέιτι Μπόιλ.

Ο Διαγωνισμός της Eurovision του 1974 ήταν μια σημαντική πολιτιστικά στιγμή και είναι υπέροχο να γιορτάζουμε συλλογικά τις αναμνήσεις από τη νίκη των Abba και τον ρόλο που διαδραμάτισε το Μπράιτον, ανέφερε η επιμελήτρια της έκθεσης Τζόντι Ιστ.

