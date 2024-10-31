Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης υπήρχαν ακόμη «δεκάδες» αγνοούμενοι στη Βαλένθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας, 48 ώρες μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες από τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους 158 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε υπουργός της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Είναι η πρώτη φορά που οι ισπανικές αρχές δίνουν μια, έστω ασαφή, εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων.

«Έχουμε ήδη 155 νεκρούς στην περιοχή της Βαλένθιας, δύο στην Καστίλη-Λα Μάντσα και έναν στην Ανδαλουσία, δηλαδή συνολικά 158 άνθρωποι. Σε αυτούς προστίθενται δεκάδες και δεκάδες αγνοούμενοι», δήλωσε ο υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μαδρίτη.

Ο Τόρες είπε ότι η κυβέρνηση δέχτηκε να θέσει στη διάθεση των αρχών της Βαλένθιας «όλα τα στρατιωτικά μέσα», κυρίως για τη διανομή βοήθειας και το άνοιγμα δρόμων, ώστε οι διασώστες να φτάσουν «σε κάθε γωνιά» της ζώνης που έχει πλημμυρίσει.

Το αίτημα αυτό είχε διατυπώσει ο πρόεδρος της περιφέρειας της Βαλένθιας Κάρλος Μαθόν.

Ο Τόρες ανακοίνωσε επίσης ότι 39 άνθρωποι συνελήφθησαν και ότι «απέναντι στις λεηλασίες και άλλα αδικήματα» οι δυνάμεις ασφαλείας δεν θα δείξουν καμία ανοχή.

Βιβλικό το μέγεθος της καταστροφής - Δείτε εικόνες από δορυφόρο

Δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) δείχνουν την έκταση των επιπτώσεων της έντονης βροχόπτωσης και των ξαφνικών πλημμυρών στην περιοχή της Βαλένθια.

Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 8 Οκτωβρίου και η δεύτερη μόλις χθες.

Οι εικόνες, τραβηγμένες από τον αμερικανικό δορυφόρο Landsat-8, «απεικονίζουν ζωντανά την κλίμακα της καταστροφής», λέει η ESA, και τη «δραματική μεταμόρφωση του τοπίου».

Τα σωστικά συνεργεία, μαζί με τους κατοίκους και τον στρατό εργάζονται νυχθημερόν σε μια προσπάθεια να απομακρύνουν τους τόνους λάσπης και να βρουν επιζώντες. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι αριθμοί αγνοουμένων προς το παρόν. Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας είπε ότι σοροί ανθρώπων είναι πιθανόν να βρίσκονται παγιδευμένα ακόμα στα οχήματά τους.

Στην αγροτική πόλη Ουτιέλ, περίπου 85 χλμ. από την πόλη της Βαλένθια, ο ποταμός Μάγκρο υπερχείλισε, με αποτέλεσμα το νερό στα σπίτια να φτάνει ακόμα και τα τρία μέτρα, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

🚨Seguimos trabajando sin descanso en colaboración con el resto de servicios de emergencia en #Valencia #DANA pic.twitter.com/wzHh6sQJKa — Policía Nacional (@policia) October 30, 2024

Ο δήμαρχος της πόλης, Ricardo Gabaldon είπε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη των περίπου 12.000, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία που δεν μπόρεσαν να σκαρφαλώσουν σε ασφαλές σημείο. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι κάτοικοι χρησιμοποίησαν αντλίες νερού που έφεραν τρακτέρ καθώς ξεκίνησαν τον καθαρισμό, με τα παιδιά να βοηθούν στο σκούπισμα των πεζοδρομίων.

«Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να βρεθούν αυτοί που αγνοούνται προκειμένου να αμβλυνθεί η αγωνία των οικογενειών που υποφέρουν», είπε στους δημοσιογράφους. «Θα υποστηρίξουμε την έρευνα από ξηρά, θάλασσα και αέρα για όσο διάστημα χρειαστεί για να βρεθούν όλοι οι αγνοούμενοι».

«Παρακαλώ, η καταιγίδα συνεχίζεται, μείνετε στο σπίτι. Λάβετε υπόψη όλες τις κλήσεις από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις ανάγκες τους, τις συστάσεις τους. Το πιο σημαντικό είναι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Η ΑΕΜΕΤ εκδίδει προειδοποιήσεις, ζητώ να ληφθούν υπόψη αυτές οι συστάσεις» κατέληξε ο Σάντσεθ.

More than 1,000 soldiers from an emergency response team were deployed, and officials said that many more residents were waiting for help, after more than a month’s worth of rain fell in less than 24 hours in some areas across southern and eastern Spain. https://t.co/31jX27Pbub pic.twitter.com/FBorsjgHmK — The New York Times (@nytimes) October 30, 2024

Αναμένονται περισσότερες βροχές

Με περισσότερες βροχές σε ορισμένες περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες προειδοποιεί για σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία.

Υπάρχουν κόκκινες προειδοποιήσεις για περαιτέρω ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική παράκτια επαρχία Castellon στα βόρεια της Βαλένθια, όπου θα μπορούσαν να πέσουν 180 χιλιοστά (7 ίντσες). Επίσης, υπάρχουν πορτοκαλί προειδοποιήσεις βορειότερα στην Ταραγόνα, με ευρύτερες κίτρινες προειδοποιήσεις σε όλη την επαρχία της Βαλένθια, την Αραγονία, τη δυτική Ανδαλουσία και την Εξτρεμαδούρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.