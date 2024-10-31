Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την έκθεση προόδου του 2024 σχετικά με τη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με την οποία οι καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μειώθηκαν κατά 8,3% το 2023 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση εδώ και δεκαετίες, με εξαίρεση το 2020, όταν ο κορωνοϊός οδήγησε σε μείωση των εκπομπών κατά 9,8%. Οι καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι πλέον κατά 37% χαμηλότερες από τα επίπεδα του 1990, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 68% κατά την ίδια περίοδο, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχή αποσύνδεση των εκπομπών από την οικονομική ανάπτυξη. Η ΕΕ συνεχίζει να βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την εκπλήρωση της δέσμευσής της για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Ο κ. Βόπκε Χούκστρα, Επίτροπος αρμόδιος για τη Δράση για το Κλίμα, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ πρωτοστατεί στην καθαρή μετάβαση, καθώς το 2023 ήταν άλλη μια χρονιά σημαντικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ΕΕ ευθύνεται σήμερα για το 6% των παγκόσμιων εκπομπών. Ενόψει της επικείμενης COP29, αποδεικνύουμε και πάλι στους διεθνείς εταίρους μας ότι είναι δυνατό να αναλάβουμε δράση για το κλίμα και να επενδύσουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας μας ταυτόχρονα. Δυστυχώς, η έκθεση δείχνει επίσης ότι το έργο μας πρέπει να συνεχιστεί, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και στο εξωτερικό, καθώς βλέπουμε τις ζημίες που προκαλεί η κλιματική αλλαγή στους πολίτες μας.»



Μολονότι η εν λόγω έκθεση παρέχει ενθαρρυντικές ειδήσεις σχετικά με τη μείωση των εκπομπών της ΕΕ, την περσινή χρονιά σημειώθηκαν επίσης περισσότερα καταστροφικά γεγονότα και απώλειες ανθρώπινων ζωών και μέσων διαβίωσης, λόγω του ήδη μεταβαλλόμενου κλίματός μας, ενώ οι παγκόσμιες εκπομπές δεν έχουν ακόμη κορυφωθεί. Απαιτείται συνεχής δράση για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους της για το 2030 και ότι θα βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του μελλοντικού στόχου της για το 2040, καθώς και του στόχου μηδενικών καθαρών εκπομπών για το 2050. Η ΕΕ πρέπει επίσης να συνεχίσει τις διεθνείς επαφές της, αρχής γενομένης από την COP29 τον επόμενο μήνα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διεθνείς εταίροι μας θα λάβουν επίσης τα αναγκαία μέτρα.

Η έκθεση προόδου της δράσης για το κλίμα, η οποία συμπληρώνει την ετήσια έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, περιγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών της ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τη διακυβέρνηση.

Κορίνα Γεωργίου

