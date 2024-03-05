Το Baywatch με τον Ντέιβιντ Χέισελχοφ (David Hasselhoff) ήταν μια από τις πιο αγαπημένες στα τέλη της δεκαετίας του '80 και του '90. Διήρκεσε 11 σεζόν με 242 επεισόδια ενώ κατάφερε να αποκτήσει φανατικούς θεατές από 145 χώρες και να ταυτίσει πολλούς ηθοποιούς με τους ρόλους στη σειρά.

Εκτός από τον Χέισελχοφ, στο καστ συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Πάμελα 'Αντερσον (Pamela Anderson), η Γιασμίν Μπλιθ (Yasmine Bleeth), ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), η Αλεξάντρα Πολ (Alexandra Paul) και ο Μίχαελ Νιούμαν (Michael Newman).

Τώρα ένα reboot της δημοφιλούς σειράς τετοιμάζεται για τη μικρή οθόνη.

«Τολμηρές διασώσεις στον ωκεανό, παρθένες παραλίες και εμβληματικά κόκκινα μαγιό επιστρέφουν, μαζί με μια εντελώς νέα γενιά ναυαγοσωστών Baywatch, οι οποίοι περιηγούνται σε περίπλοκες, ακατάστατες προσωπικές ζωές σε αυτό το γεμάτο δράση reboot που αποδεικνύει ότι υπάρχει η οικογένεια στην οποία γεννιέσαι και η οικογένεια που βρίσκεις», σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της σειράς.

Το σενάριο υπογράφει η Λάρα Όλσεν (Lara Olsen) η οποία θα είναι και η showrunner με την ίδια ομάδα παραγωγών της αρχικής σειράς, αναφέρει το Deadline.

Τα νέα επεισόδια θα είναι σε συμπαραγωγή της Fremantle και της Fox Entertainment.

