Πρωτοβουλία για την αναβίωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Πλάκα επανέλαβε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στην προσπάθεια του για περαιτέρω ανάπτυξη του κέντρου της Αθήνας και με έμφαση στην πολιτιστική μας παράδοση.

Όπως ανακοίνωσε το επιμελητήριο, την Κυριακή 17 Μαρτίου, στην «Συνοικία των Θεών» θα πραγματοποιηθούν αποκριάτικες εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο περιφερόμενα - εν κινήσει δρώμενα, όσο και στατικά δρώμενα.Σημειώνεται πως, κατά την διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων, τα καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν ανοιχτά και θα έχουν προσφορές για όλους τους επισκέπτες.

Ειδικότερα:

- Δρώμενα παρέλασης 17/3/2024, ώρα 6.00μμ - 9.30μμ (Σύνταγμα - Ερμού -Ευαγγελιστρίας- Πανδρόσου - Πλ. Μοναστηρακίου)

- Στατικά δρώμενα Πλ. Μοναστηρακίου 17/3/2024, ώρα 5.30μμ - 9.30μμ.

Οι κάτοικοι της πόλης αλλά και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να ξεφαντώσουν με τα κάτωθι αποκριάτικα δρώμενα:

• Μπάντα Κρουστών αποτελούμενη από 15-20 άτομα

• Ξυλοπόδαροι με εντυπωσιακά πολύχρωμα κουστούμια

• Ζογκλέρ που θα εντυπωσιάζει με την μοναδική του δεξιοτεχνία

• Ακροβάτης επάνω σε μονόροδο ποδήλατο

• Χορευτές με Led πέπλα δημιουργούν φαντασμαγορικές εικόνες

• Γκρουπ Βραζιλιάνων χορευτών με εντυπωσιακά κουστούμια

• Έμπειρος DJ που θα εκτινάξει τη μουσική διασκέδαση στα ύψη

• Παρουσίαση καρναβαλιού από την εκπληκτική τραγουδίστρια ALEXA

• Super Fire & Pyro Show χορογραφημένο με συμμετοχή 3 καλλιτεχνών

• Capoeria Dancing Brazilian Show από χορευτική ομάδα 6 ατόμων

• Super Magic Show διάρκειας 30 λεπτών για μικρούς και μεγάλους

Η εκδήλωση για την αναβίωση του θεσμού των Αποκρεών στη Πλάκα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο της Αθήνας και τον ΟΠΑΝΔΑ και η Φιλαρμονική του Δήμου θα δώσει ένα διαφορετικό τόνο στις εκδηλώσεις.

Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε: «Προσκαλούμε τους πολίτες της Αθήνας να λάβουν μέρος σε ένα τεράστιο υπαίθριο αποκριάτικο πάρτι στην πιο γραφική συνοικία της Αθήνας, στην Πλάκα. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σίγουρα θα θυμούνται ότι για πολλά χρόνια εκεί ήταν το επίκεντρο των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Εμείς συμβάλουμε λοιπόν στην αναβίωση αυτού του εθίμου, με ξεκάθαρες στοχεύσεις. Να προσφέρουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή την ευκαιρία στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της Αθήνας να βιώνουν μία αξέχαστη εμπειρία και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε στην τουριστική αναβάθμιση συνολικά της πόλης. Εξάλλου ως Ε.Ε.Α. έχουμε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου μέσω του προγράμματος «Agora Athens», δείγμα της βαρύτητας που δίνουμε στις αναπτυξιακές προοπτικές της Αθήνας, κάτι που θα τονώσει σημαντικά και το επιχειρείν. Θέλω επίσης να σημειώσω την αγαστή συνεργασία μας με τον Δήμο Αθηναίων για τη διοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Περιμένουμε λοιπόν την συμμετοχή των Αθηναίων στη μεγάλη μας γιορτή.»



Πηγή: skai.gr

