Pepper Church Session με τη Μόνικα

Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει για 8η χρονιά τα Pepper Church Sessions! Ατμοσφαιρικές συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, παρέα με ωραία μουσική αλλά και το πιο ασυνήθιστο gin, το Hendrick’s.

Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου στις 20.30, καλεσμένη θα είναι η Monika, η υπέροχη songwriter και ερμηνεύτρια που οι Peppers αγάπησαν από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην ελληνική, μουσική σκηνή. Η Monika, η οποία επέστρεψε το 2023 με το album «Proud», έρχεται στα Church Sessions για ένα live αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6!

H Μόνικα Χριστοδούλου είναι τραγουδίστρια - τραγουδοποιός, συνθέτης και μουσικός παραγωγός. Παίζει πιάνο, κιθάρα, σαξόφωνο, ακορντεόν και τύμπανα. Με στίχους που αποτυπώνουν με τον πιο ποιητικό και τρυφερό τρόπο όλα τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα μηνύματα που θέλει να περάσει.

Η Monika φαντάζεται κάθε live της σαν ένα ταξίδι που μοιράζεται με το κοινό: «Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που σου χαρίζεται μέσα από ένα τραγούδι. Είτε κλείνεις τα μάτια και αφήνεσαι να σε παρασύρει η μελωδία, είτε κοιτάς γύρω σου, είτε συγκινείσαι, τραγουδάς ή χορεύεις, είτε κρατάς το ρυθμό με τα χέρια σου παρέα με τους αγαπημένους σου, πάντα κερδίζεις το πιο πολύτιμο δώρο: την αλλαγή. Και μετά όλα είναι πιο καθαρά. Πιο όμορφα. Με νόημα».

Συντονιστείτε στον Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις!

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions!

