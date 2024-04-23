H υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, Έμιλι Μπλαντ, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τζον Κρασίνσκι, παρακολούθησε την ειδική προβολή της ταινίας «The Fall Guy» στο Λονδίνο, ενώ το παρών έδωσε μεταξύ άλλων και ο συμπρωταγωνιστής της, Ράιαν Γκόσλινγκ.

Σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Λιτς, η ταινία είναι βασισμένη στην ομότιτλη τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του '80, με τον Γκόσλινγκ στον ρόλο του Κολτ Σίβερς, «ενός κασκαντέρ στην σύνταξη ο οποίος αναγκάζεται να επιστρέψει στην δουλειά όταν ο πρωταγωνιστής σε ένα blockbuster υπερ-παραγωγή εξαφανίζεται μυστηριωδώς.

Η Τζόντι Μορένο (Μπλαντ), η οποία υπήρξε σύντροφός του, σκηνοθετεί το φιλμ με την ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην λύση του μυστηρίου γύρω από την εξαφάνιση του πρωταγωνιστή».

Η Μπλαντ επέλεξε να φορέσει ένα εντυπωσιακό λευκό με μαύρο κοστούμι, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια μοναδική διαμαντένια καρφίτσα στο πέτο και μαύρες γόβες Malone Souliers με χρυσά λουράκια.

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν επίσης ο Αάρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο οποίος υποδύεται τον εξαφανισμένο πρωταγωνιστή Τομ Ράιντερ, ο Ουίνστον Ντιουκ, ο σκηνοθέτης και η παραγωγός Κέλι ΜακΚόρμικ.

Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Χάνα Γουάντινγκχεμ, Τερέζα Πάλμερ και Στέφανι Χσου, σε σενάριο Ντρου Πιρς.

Το «The Fall Guy» θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Μαΐου και σηματοδοτεί τους επόμενους ρόλους των δύο διάσημων πρωταγωνιστών μετά τις βραβευμένες με Όσκαρ ταινίες «Barbie» για τον Γκόσλινγκ και «Oppenheimer» για την Μπλαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

