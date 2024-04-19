«Project Hail Mary»: Ο Ryan Gosling γίνεται αστροναύτης για να σώσει τη Γη

Tα Amazon MGM Studios αποκάλυψαν την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας διαστημικής περιπέτειας «Project Hail Mary» με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Άντι Γουέιρ, που κυκλοφόρησε το 2021, σε προσαρμογή του Ντρου Γκόνταρντ. Τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει ο Φιλ Λορντ και ο Κρις Μίλερ.

Ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται τον Ryland Grace, έναν δάσκαλο που έγινε αστροναύτης και ξυπνά από κώμα σε έναν διαστημικό σταθμό χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή την αποστολή του.

EXCLUSIVE: Amazon MGM Studios has begun the countdown for its Ryan Gosling starring, Phil Lord and Christopher Miller directing space adventure movie, ‘Project Hail Mary’ for March 20, 2026 https://t.co/qBOYNAVV0p — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 19, 2024

Ωστόσο, η μνήμη του επιστρέφει σιγά σιγά και συνθέτει τα κομμάτια που τον έστειλαν στο ηλιακό σύστημα Tau Ceti, 12 έτη φωτός μακριά από τη Γη, για να αντιστρέψει την επίδραση ενός διαστημικού γεγονότος που έχει ήδη οδηγήσει στα πρώτα στάδια της Εποχής των Παγετώνων.

Καθώς οι λεπτομέρειες της αποστολής αποκαλύπτονται, πρέπει να επιστρατεύσει όλη την επιστημονική του κατάρτιση και την εφευρετικότητά για να σώσει την ανθρωπότητα με τον χρόνο να κυλάει αντίστροφα και χωρίς να έχει κάποιον δίπλα του να τον βοηθήσει.

Ο Γκόσλινγκ έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής ανάμεσα στους δύο σκηνοθέτες την Έιμι Πασκάλ και τον Άντι Γουέιρ. Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το καλοκαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

