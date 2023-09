Elton John: Θα εμφανιστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες στη σκηνή του Rock & Roll Hall of Fame

Κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας θα εμφανιστούν στη σκηνή της τελετής εισαγωγής του Rock & Roll Hall of Fame, η οποία θα μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά.

Οι Έλτον Τζον, Μπράντι Καρλάιλ, Ντέιβ Μάθιους, H.E.R., Κρίς Στέιπλετον, St. Vincent και το μουσικό συγκρότημα New Edition αναμένεται να χαρίσουν μοναδικές στιγμές στη λαμπερή τελετή.

«Η τελετή εισδοχής στο Rock & Roll Hall of Fame έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές στην ιστορία της μουσικής, καθώς γιορτάζει τον τεράστιο αντίκτυπο που είχαν αυτοί οι καλλιτέχνες στη βιομηχανία και τον πολιτισμό», δήλωσε ο Ρομπ Μίλς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Walt Disney Television.

