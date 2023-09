Martin Scorsese: Αυτή τη στιγμή όλα κατακερματίζονται και διαλύονται στον κινηματογράφο…

Ο Μάρτιν Σκορσέζε διαφωνεί με τον χαρακτηρισμό «indie film» (ανεξάρτητες ταινίες). Ο σκηνοθέτης μιλώντας στο IndieWire είπε ότι τέτοιες ταινίες θα πρέπει να προβάλλονται στις κινηματογραφικές αίθουσες όπως και οι υπερπαραγωγές. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός μίας ταινίας ως «indie» διευκολύνει τις κινηματογραφικές αλυσίδες να αποφύγουν να συμπεριλάβουν τέτοιες ταινίες στο πρόγραμμά τους, σημείωσε.

«Το θέμα είναι ότι θα ήταν υπέροχο να βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη όχι μόνο υπερπαραγωγές και franchise, αλλά και αυτό που θεωρείται τώρα "indie" κινηματογράφος. Δεν μου αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός», είπε ο Σκορσέζε. «Νομίζω ότι είναι ταινίες για όλους, και θα ήθελα να δω μια υποστήριξη από τους κινηματογράφους, η οποία θα επέτρεπε στους ανθρώπους να θέλουν να επισκεφτούν μία αίθουσα για να δουν μια ταινία που δεν είναι απαραίτητα υπερπαραγωγή».

