Βαθιά συγκινημένος ο Elton John στην τελευταία του συναυλία για το Ηνωμένο Βασίλειο (video και φωτό)

Με την οικογένεια και διάσημους φίλους στο πλευρό του, ο σούπερ σταρ ανέβηκε συγκινημένος στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι

Έκλεισε ένα κύκλος για τον θρυλικό Έλτον Τζον, ο οποίος πραγματοποίησε τη τελευταία συναυλία για το Ηνωμένο Βασίλειο της παγκόσμιας περιοδείας του μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές που τον αποθέωσαν και τον χαρακτήρισαν ως τον «κορυφαίο headliner που υπήρξε ποτέ στο φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι»

Με την οικογένεια και διάσημους φίλους στο πλευρό του όπως οι Ντέιβιντ Γουάλιαμς, Λιούις Χάμιλτον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Spice Girls ο σούπερ σταρ ανέβηκε συγκινημένος στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ γνωστή ως Pyramid ντυμένος μ΄ ένα χρυσό κοστούμι και τα χαρακτηριστικά κόκκινα γυαλιά του.

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική βραδιά για μένα, γιατί ίσως είναι η τελευταία μου συναυλία στην Αγγλία, οπότε καλύτερα να παίξω καλά και ακόμα καλύτερα να σας διασκεδάσω», είπε ο διάσημος τραγουδιστής με αμέτρητα πολύχρωμα πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό.

Ξεκίνησε τη 2ωρη συναυλία με το «Pinball Wizard» στο πιάνο πριν ακουστούν οι νότες του «The Bitch Is Back» με τον σταρ να δηλώνει ότι «ποτέ δεν πίστευα ότι θα έπαιζα ποτέ στο Γκλάστονμπερι και να 'μαι».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, αφιέρωσε το προτελευταίο τραγούδι του «Don't Let the Sun Go Down on Me» στον αείμνηστο Τζορτζ Μάικλ(George Michael), με αφορμή τα 60ά γενέθλια του λέγοντας: «Είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα σήμερα, αναρωτιόμουν πώς θα την προσέγγιζα».

Σύμφωνα με τη Daily Mail ο Ελτον Τζον καλωσόρισε στη διάσημη σκηνή τους Στίβεν Σάντσεζ, Τζέικομπ Λουζκ και Μπράντον Φλάουερς καθώς και τη Βρετανίδα-Ιαπωνέζα ποπ τραγουδίστρια Rina Sawayama.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.