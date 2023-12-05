Ο Bryan Adams στο ΟΑΚΑ

Greeks wanna rock! Με αυτήν τη φράση υποδέχτηκε το ελληνικό κοινό τον Καναδό ροκ σταρ πριν 4 χρόνια σε μια μεγαλειώδη συναυλία που δεν ξέχασε κανείς από όσους ήταν εκεί εκείνο το βράδυ. Και ακριβώς 4 χρόνια μετά, ο Bryan Adams, ο τραγουδιστής και songwriter που θεωρείται ένας από τους πιο συναρπαστικούς rocker στον κόσμο, επιστρέφει στην χώρα μας για δύο συναυλίες, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η απίστευτη δυναμική της φωνής του και η ερμηνεία του, η ενέργεια και η εκρηκτική σκηνική παρουσία του – όλοι όσοι τον έχουν δει live μιλούν για το performance του και τις διαρκείς αλλαγές κιθάρας που κάνει τα μάτια να μην ξεκολλούν από πάνω του – εξακολουθούν να ξεσηκώνουν το κοινό πάνω από 40 χρόνια.

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου. Oι πόρτες ανοίγουν στις 19:00. Έναρξη στις 21:00

49-99€

ΟΑΚΑ, Κηφισίας 37, Μαρούσι

Η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες, του Tiago Rodrigues στη Στέγη

Τα μέλη μιας οικογένειας στη νότια Πορτογαλία έχουν την παράδοξη παράδοση, μία φορά τον χρόνο, να εγκαταλείπουν την κανονική ζωή τους για να σκοτώσουν έναν φασίστα. Το δυστοπικό θεατρικό έργο του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, Tiago Rodrigues, με τίτλο «Η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες», που παρουσιάζεται έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, θίγει το φλέγον θέμα της εποχής: Τι σημαίνει φασισμός; Κατάλληλο για 16+ ετών.

Τρίτη έως Παρασκευή στις 20:30

5-38€

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα

Παύλος Σάμιος – Ζωή στην τέχνη: Έκθεση στον χώρο τέχνης artworx

Με μια διαφορετική έκθεση, που περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα του κορυφαίου ζωγράφου Παύλου Σάμιου, που συνοδεύονται από μια ομάδα πολλαπλών συνθέσεων μοναδικής πνοής, που διατρέχουν όλη την πορεία του αλησμόνητου ζωγράφου, με τίτλο «Ζωή στην τέχνη», καλωσορίζει τα Χριστούγεννα και τις γιορτές το artworx στην Κηφισιά. Το εργαστήριο του καλλιτέχνη αποκτά νέα ζωή, καθώς έργα που δεν έγιναν μεν στο καβαλέτο, αλλά φέρουν τον αέρα και το πνεύμα της τέχνης του αγαπημένου ζωγράφου, παίρνουν τη θέση του στο artworx και αποτελούν μοναδικές προτάσεις δώρων για τις φετινές γιορτές. Μεταξοτυπίες υψηλής ποιότητας, μικρής αρίθμησης, επιτράπεζια πλέζιγκλας με τα αγαπημένα ερωτικά θέματα του Παύλου Σάμιου, μικρογλυπτά, κεραμικά, κοσμήματα και μαντήλια. Ακόμη ένα ρόδι-γούρι ειδικά σχεδιασμένο για τη νέα χρονιά καθώς και ένα ημερολόγιο για το 2024, με χαρακτηριστικές σκηνές από όλη την παλέτα του ζωγράφου.

Εγκαίνια: Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, 11:00- 21:00. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 11:00-20:00, Τετάρτη, Σάββατο: 10:00-16:00

artworx (1ος όροφος), Κολοκοτρώνη 1, Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.