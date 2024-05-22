My Style Rocks: Έτοιμες για beach party - Δείτε το trailer

Χωρίς την είσοδο μίας νέας fashionista ξεκινάει η διαγωνιστική εβδομάδα στο My Style Rocks καθώς πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ήδη από το Gala η Κατερίνα Καραβάτου είχε προϊδεάσει τις διαγωνιζόμενες πως κάτι θα αλλάξει και σήμερα μαθαίνουμε τους νέους κανόνες!

Οι νέοι κανόνες έχουν εμπνευστεί από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι διαγωνιζόμενες στις βαθμολογίες τους… Πόσο θα επηρεαστεί ο τρόπος που λειτουργούν από τα νέα δεδομένα; Ποιες είναι οι νέες συμμαχίες που δημιουργούνται;

Σήμερα τα looks που θα παρουσιάσουν στην πασαρέλα του My Style Rocks οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να είναι κατάλληλα για ένα beach ή pool party.

Τα brands που εντάσσει στο σύνολό της η Σιμόν λειτουργούν αρνητικά στο τελικό αποτέλεσμα.

Η στρατηγική της Δήμητρας εκνευρίζει τη Νατάσα η οποία την χαρακτηρίζει «συμφεροντολόγα» προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της!

Η Μπι συντονίζεται με την Ιωάννα φέρνοντας στο πλατό ακριβώς την ίδια τσάντα!

