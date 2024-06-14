Η μοίρα των 120 εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα είναι κρίσιμη για οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό της παρατεταμένης και αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ωστόσο, ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN είπε ότι «κανείς δεν έχει ιδέα» πόσοι από αυτούς είναι ζωντανοί και ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την απελευθέρωσή τους πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Σε συνέντευξή του στο CNN στην Βηρυτό, ο εκπρόσωπος της Χαμάς και μέλος του πολιτικού γραφείου Οσάμα Χαμντάν μίλησε για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για κατάπαυσης του πυρός ενώ παράλληλα αποκαλύπτει για το αν η Χαμάς έχει μετανιώσει για την απόφασή της να επιτεθεί στο Ισραήλ, δεδομένου του πολύ υψηλού αριθμού των νεκρών Παλαιστίνιων.

Ο Χαμντάν δήλωσε ότι η τελευταία πρόταση στο τραπέζι – ένα ισραηλινό σχέδιο που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά δημόσια από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στα τέλη του περασμένου μήνα – δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Χαμάς για τερματισμό του πολέμου. Πρόσθεσε ότι η Χαμάς χρειάζεται «μια ξεκάθαρη θέση από το Ισραήλ για να αποδεχθεί την εκεχειρία, μια πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων από τη Γάζα και να αφήσει τους Παλαιστίνιους να καθορίσουν μόνοι τους το μέλλον τους, την ανοικοδόμηση, την (άρση) της πολιορκίας… τότε θα είμαστε έτοιμοι να μιλάμε για μια δίκαιη συμφωνία σχετικά με την ανταλλαγή κρατουμένων» ανέφερε ο Χαμντάν.

Οι διαπραγματεύσεις για την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ πρόταση έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά φάνηκε να έχουν σταματήσει την Τετάρτη, αφού η Χαμάς παρουσίασε την απάντησή της σε ένα έγγραφο, 12 ημέρες μετά την πρώτη παραλαβή του. Ο Μπλίνκεν εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση της Χαμάς να υποβάλει «πολλές αλλαγές», περιγράφοντας ορισμένες από αυτές ως «πέρα από τις θέσεις που είχε λάβει προηγουμένως (η Χαμάς).

Ωστόσο, ο Χαμντάν είπε στο CNN ότι η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός είναι ένα βασικό ζήτημα για τη Χαμάς, η οποία ανησυχεί ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας. Το τέλος των εχθροπραξιών πρέπει να είναι μόνιμο, είπε, και το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί εντελώς από τη Γάζα.

«Οι Ισραηλινοί θέλουν την κατάπαυση του πυρός μόνο για έξι εβδομάδες και μετά θέλουν να επιστρέψουν στον αγώνα, τον οποίο νομίζω ότι οι Αμερικανοί, μέχρι τώρα, δεν έπεισαν τους Ισραηλινούς να αποδεχτούν (μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός)», είπε, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να πείσουν το Ισραήλ να αποδεχθεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός ως μέρος της συμφωνίας.

Παράλληλα, ο Χαμντάν απέκρουσε επανειλημμένα κάθε ερώτηση σχετικά με τον ρόλο της Χαμάς στα δεινά των Παλαιστινίων στη Γάζα και χαρακτήρισε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, που πυροδότησε τον τρέχοντα πόλεμο στη Γάζα, ως «αντίδραση κατά της κατοχής».

«Αυτός που είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνοι για αυτό είναι (η Ισραηλινή) κατοχή. Αν αντισταθείς στην κατοχή, θα σε σκοτώσουν, αν δεν αντισταθείς στην κατοχή, θα σε σκοτώσουν και θα σε απελάσουν από τη χώρα σου. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, απλώς να περιμένουμε;», είπε.

Ο Χαμντάν απέρριψε επίσης ως ψεύτικες τις αναφορές ότι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ είπε ότι οι θάνατοι χιλιάδων Παλαιστινίων ήταν «αναγκαίες θυσίες».

«Ήταν ψεύτικα μηνύματα που έγιναν από κάποιον που δεν είναι Παλαιστίνιος και στάλθηκαν (στην) Wall Street Journal ως μέρος της πίεσης κατά της Χαμάς και της πρόκλησης του λαού εναντίον του ηγέτη», είπε χωρίς να παράσχει στοιχεία. «Κανείς δεν μπορεί να δεχτεί τη δολοφονία των Παλαιστινίων, του δικού του λαού».

Ο Σινουάρ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και πιστεύεται ότι κρύβεται στη Γάζα, κάπου μέσα στο δίκτυο της σήραγγας που εκτείνεται κάτω από τη λωρίδα. Έχει χαρακτηριστεί τρομοκράτης από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

