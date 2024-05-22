Η Τζένιφερ Λόπεζ δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram εν μέσω φημών ότι χωρίζει με τον αγαπημένο της, Μπεν Άφλεκ. Η 54χρονη καλλιτέχνιδα ενθουσίασε τους θαυμαστές της και, ίσως, ήταν η δική της απάντηση σε όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες περί προβλημάτων στον γάμο της.

Φορώντας ένα λευκό φόρεμα, το οποίο έμοιαζε περισσότερο σαν ρόμπα, η Λόπεζ εμφανίστηκε τόπλες, επιδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της και «ανεβάζοντας» τη θερμοκρασία στα ύψη.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Μεξικό, όπου βρέθηκε για να προωθήσει τη νέα της ταινία «Atlas». Μάλιστα, σε μια εικόνα, η σέξι Λόπεζ σταυρώνει προκλητικά τα γυμνασμένα πόδια της και κοιτάζει με πάθος τον φωτογραφικό φακό.

Μία ημέρα πριν, την Τρίτη 21 Μαΐου, η Λόπεζ παρακολούθησε την πρεμιέρα του «Atlas», στο Λος Άντζελες, χωρίς τον σύζυγό της, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία για τη σχέση του ζευγαριού. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά έγινε γνωστό ότι ο Άφλεκ, ο οποίος παντρεύτηκε τη Λόπεζ το 2022 μετά από μια επανασύνδεση του 2021, δεν ήταν σε θέση να παρευρεθεί, επειδή εργαζόταν για την ταινία του «The Accountant».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο κόκκινο χαλί, η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε στο «Entertainment Tonight» για την προσωπική της ζωή. «Το μόνο πράγμα που μπορείς πάντα να εμπιστεύεσαι είναι η οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια της Λόπεζ μπορεί να εκπλήξουν κάποιους, καθώς έρχονται εν μέσω φημών ότι το ζευγάρι χωρίζει. Οι δυο τους «ενώθηκαν» με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2022, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αφότου αναζωπύρωσαν το ειδύλλιό τους μετά από 17 χρόνια χωρισμού.

Πηγή: skai.gr

