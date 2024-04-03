Survivor 2024: Ευρεία μπλε νίκη, νεύρα και γυναικεία μονομαχία: «Μπράβο στους Κόκκινους!»

Μεγάλη ήταν η σημασία του τελευταίου αγώνα ασυλίας, και για τις δύο ομάδες. Παρόλα αυτά οι Μπλε εμφανίστηκαν πολύ πιο συγκεντρωμένοι στον στόχο τους και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με το βαρύ 12-5.

Η Ασημίνα επέλεξε να αγωνιστεί για δεύτερο σερί αγώνα,παρά τις οδηγίες του γιατρού.

Το αποτέλεσμα όμως γι' αυτή δεν ήταν το επιθυμητό. Για τον λόγο αυτό, και για να προστατευτεί από ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης του χεριού της, η παίκτρια επέλεξε να μην μπει στα δεύτερα ματσαρίσματα, όταν άκουσε ότι οι Μπλε επρόκειτο να τη διαλέξουν. Η κίνηση αυτή προφανώς και ενόχλησε τους αντιπάλους της.

Ωστόσο η "ενόχλησή τους" δεν κράτησε για πολύ, μιας και είχαν πολλούς παίκτες σε καλή μέρα, όπως η Χρύσα που έφερε 3 συνολικά πόντους.

Από ένα σημείο και μετά οι Μπλε είχαν εξασφαλίσει μια καλή διαφορά και ήταν αρκετά κοντά στη νίκη. Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που ο James ένιωσε άνετα να προσφέρει και λίγο θέαμα στην αναμέτρησή του με τον Γιάννη.

Η νίκη επισφραγίστηκε δια χειρός Σταυρούλας και Σταμάτη.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε οι Κόκκινοι αυτή τη φορά ψήφισαν αγωνιστικά, κάνοντας τους πάντες να απορούν για το ποια ήταν τελικά η στρατηγική πίσω από τη ψήφιση της Ιωάννας. Η παίκτρια που ψηφίστηκε ήταν η Aira.

Το "κλείδωμα" της γυναικείας μονομαχίας έστειλε τους Μπλε ξανά στην κάλπη, αυτή τη φορά για να αντικαταστήσουν την ψήφιση του Σταμάτη που έγινε στο προηγούμενο συμβούλιο. Η παίκτρια που πήρε τη θέση του, ήταν η Χρύσα.

Πηγή: skai.gr

