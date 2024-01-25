«Καβαλλερία ρουστικάνα» – «Παλιάτσοι» στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Με μια νέα φιλόδοξη παραγωγή του πιο διάσημου οπερατικού δίπτυχου εγκαινιάζει το 2024 η Εθνική Λυρική Σκηνή. Η Καβαλλερία ρουστικάνα του Μασκάνι και οι Παλιάτσοι του Λεονκαβάλλο ανεβαίνουν στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ, από τις 25 Ιανουαρίου και για έξι παραστάσεις, σε μουσική διεύθυνση Αντονέλλο Αλλεμάντι και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Η Καβαλλερία ρουστικάνα -δηλαδή ο Αγροτικός ιπποτισμός- και οι Παλιάτσοι, τα δύο αυτά κορυφαία δείγματα του κινήματος που έμεινε γνωστό ως «βερισμός» (από την ιταλική λέξη vero που σημαίνει αληθινός) και το οποίο εκφράζει τον ρεαλισμό στην ιταλική όπερα, αποτελούν έως και σήμερα το δημοφιλέστερο δίπτυχο σε ολόκληρη την ιστορία της όπερας.

Παραστάσεις: 25, 28 Ιαν 2024 και 01, 04, 08, 11 Φεβ 2024. Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30)

Εισιτήρια: €15, €20, €35, €40, €55, €65, €70, €100. Φοιτητικό, παιδικό: €15. Περιορισμένης ορατότητας: €10. Προπώληση: ticketservices.gr

Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ. Ταμείων: +30 213 0885700 . Εmail Ταμείων: boxoffice@nationalopera.gr (Καθημερινά 09.00-21.00), https://www.nationalopera.gr

Legends And The Youth: Δημήτρης Κασσαβέτης και Μάνος Θεοδοσάκης στο Θέατρο Ολύμπια

H Athens Big Band προσκαλεί, την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024, στις 20:30, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ένα νέο αστέρι της jazz, τον κιθαρίστα Δημήτρη Κασσαβέτη. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο νεαρός μουσικός έχει ήδη στο ενεργητικό του σημαντικές εμφανίσεις και συνεργασίες, που τον φέρνουν στο προσκήνιο της ελληνικής jazz σκηνής. Στο πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, αναδεικνύεται η πηγαία μουσικότητα του Δημήτρη Κασσαβέτη, μέσα από ένα ρεπερτόριο που σφραγίζεται από τις επιρροές εμβληματικών σύγχρονων δημιουργών, όπως ο θρυλικός Kurt Rosenwinkel. Συμμετέχει επίσης ο διακεκριμένος τρομπετίστας Μάνος Θεοδοσάκης.

Πέμπτη 25/1, 20:30

Εισιτήρια: 5€, 10€, 12€, 15€, 18€, 20€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, Αθήνα. Τηλέφωνο:210 3642540 | https://oly.gr

Les Toits de Paris: Έκθεση του Εδουάρδου Σακαγιάν στην Γκαλερί Kalfayan

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την ατομική έκθεση τoυ Εδουάρδου Σακαγιάν με τίτλο «Les Toits de Paris». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024, 19.00-22.00. Η ζωγραφική του Εδουάρδου Σακαγιάν προκαλεί με την ειλικρίνεια και την ποιητικότητά της. Με το χαρακτηριστικό ζωγραφικό του ιδίωμα το οποίο διερευνά και διαρκώς πειραματίζεται με τα όρια της παραστατικότητας, ο διεθνώς αναγνωρισμένος ζωγράφος με έδρα στην Αθήνα και το Παρίσι, προσκαλεί τους θεατές να περιηγηθούν στον δικό του μοναδικό ονειρικό κόσμο όπου παρελαύνουν θεατές, κλόουν, οδηγοί αυτοκινήτων και κολυμβητές. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του καλλιτέχνη βρίσκεται όπως πάντα η μελέτη του φωτός.

Διάρκεια Έκθεσης: 25 Ιανουαρίου – 10 Μαρτίου 2024 | Εγκαίνια: Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024, 19.00 – 22.00

Ωράριο: Δευτέρα: 11:00 – 15:00. Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 19:00. Σάββατο: 11:00–15:00

Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα. Tηλ: +30 2310 225523, +30 2310 231187

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.