DakhaBrakha: Η φωνή της Ουκρανίας έρχεται στην Ελλάδα

Οι Ουκρανοί Dakha Brakha έρχονται στην Αθήνα την Τρίτη 14 Μαΐου στο Fuzz Club για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια μιας παθιασμένης καλλιτεχνικής πορείας.

Οι DakhaBrakha είναι το διάσημο πολυφωνικό κουαρτέτο της world music από το Κίεβο, παγκόσμια γνωστό για τα φαντασμαγορικά και ξεχωριστά σόου του. Βρέθηκαν κοντά μας πριν δυο χρόνια τον Δεκέμβριο του 2022 και ενθουσίασαν το ελληνικό κοινό με την γεμάτη ενέργεια και πλούτο μουσική τους.

Επιστρέφουν, λοιπόν, στην Ελλάδα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει ήδη τον τρίτο χρόνο του, για να δώσουν μια παράσταση, όπως μόνο αυτοί ξέρουν!

Οι Dakha Brakha ξεπήδησαν από το θέατρο, κι έτσι οι ζωντανές εμφανίσεις τους είναι δυναμικές παραστάσεις που συνδυάζουν το θέαμα και τη θεατρική δραματουργία, τη μοναδικότητα της φολκ μουσικής και τη μουσική ποικιλότητα, από τη hip-hop στα blues. Το πρόγραμμα για τις επετειακές συναυλίες των 20 χρόνων τους περιλαμβάνει τις επιτυχίες από τα συνολικά 6 άλμπουμ του συγκροτήματος, μαζί με νέα τραγούδια που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ενός πολέμου που είναι πανταχού παρών στη ζωή και στο μυαλό των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος. Ο Marko Halanevych δηλώνει: «από την έναρξη του πολέμου, νιώθουμε μια ειδική ευθύνη. Φαίνεται ότι απευθυνόμαστε στον κόσμο ως εκπρόσωποι ολόκληρης της χώρας μας: ευχαριστούμε για την υποστήριξη, ζητάμε όπλα, μοιραζόμαστε τον πόνο μας. Την ίδια ώρα όμως, προβάλλουμε ένα μικρό μόνο μέρος της πλούσιας κουλτούρας μας και μέσα από εμάς τους ίδιους επιδιώκουμε να διαψεύσουμε τη ρωσική προπαγάνδα περί “ενιαίου έθνους”».

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.