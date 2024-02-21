Έπαιξε ποδόσφαιρο με τον Μπομπ Μάρλεϊ, θαύμασε την Καπέλα Σιξτίνα με τον Ντέιβιντ Μπόουι, μέντοράς του ήταν ο Μικ Τζάγκερ. Τις συγκεκριμένες ιστορίες και πολλές άλλες αφηγείται στα απομνημονεύματά του ο υπεύθυνος δημόσιων σχέσεων, Άλαν Έντουαρντς.

Το βιβλίο «I Was There: Dispatches from a Life in Rock and Roll» είναι ένας απολογισμός σε πρώτο πρόσωπο από τον Έντουαρντς, «Νονό του PR της σύγχρονης μουσικής», που περιγράφει την πολύχρωμη ζωή του και όλους τους μουσικούς με τους οποίους συναντήθηκε και συνεργάστηκε στην πορεία του.

Το βιβλίο από τον Simon & Schuster που θα κυκλοφορήσει στις 6 Ιουνίου 2024, ακολουθεί την καριέρα του Έντουαρντς από την punk σκηνή του Λονδίνου τη δεκαετία του '70 τις συνεργασίες του με τον Μπόουι και τη μετακίνησή του στην pop με τις Spice Girls.

Ο Έντουαρντς είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσίων σχέσεων «The Outside Organisation», η οποία εκπροσωπεί προσωπικότητες της μουσικής, του ποδοσφαίρου, φιλανθρωπικά ιδρύματα, καθώς και μέλη της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην 45χρονη καριέρα του έχει συνεργαστεί προσωπικά με μουσικούς θρύλους, όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι, o Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Prince, η Έιμι Γουάινχαουζ και τα συγκρότημα Who, Blondie, Led Zeppelin, The Rolling Stones.

«Αν και έπαιξε έναν κρίσιμο παρασκηνιακό ρόλο στη ζωή και τη σταδιοδρομία των μεγαλύτερων σταρ του κόσμου, διατηρεί μια ισχυρή αίσθηση ότι είναι άουτσαιντερ- ποτέ δεν ξεχνά πόσο τυχερός είναι που κοιτάζει πίσω τις δεκαετίες μουσικής και πολιτισμού και μπορεί να λέει "ήμουν εκεί"» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

