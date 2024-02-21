«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Στην κουζίνα για ένα στοίχημα - Δείτε trailer

Η Σύλβια και ο Αποστόλης, στο προηγούμενο επεισόδιο, κέρδισαν με το πιάτο τους και πήραν το εισιτήριο για να μαγειρέψουν δεύτερη φορά στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου».

Διαγωνίζονται με δύο φίλους, τον Γιάννη και τον Παναγιώτη που έρχονται για να κερδίσουν όχι μόνο το αντίπαλο ζευγάρι αλλά… και ένα στοίχημα.

Ο Αποστόλης μπαίνει στην κουζίνα, λέει ένα δημοτικό τραγούδι παίζοντας κλαρίνο και, με τις οδηγίες της Σύλβιας, μαγειρεύει «κοτόπουλο με χυλοπίτες». Θα καταφέρει το πιάτο τους να κερδίσει τις εντυπώσεις ή το μόνο που θα εντυπωσιάσει θα είναι το κλαρίνο;

Ο Γιάννης έρχεται στην κουζίνα με έναν και μόνο σκοπό, να κερδίσει περισσότερες φορές από όσες είχε κερδίσει η κοπέλα του Χριστιάννα σε προηγούμενα επεισόδια της Μαμάς. Έτσι, γεμάτος σιγουριά στις ικανότητες του καθοδηγεί τον πανύψηλο Παναγιώτη για να μαγειρέψει «ψαρονέφρι με σάλτσα και ρύζι». Θα κερδίσουν το στοίχημα ή θα γυρίσουν πίσω νικημένοι;

Ο Μάρκος και ο Έκτορας περιμένουν με ανυπομονησία τα πιάτα - ο πρώτος απλά για να δοκιμάσει, ο δεύτερος για να αποφασίσει ποιο αξίζει 1.000 ευρώ.

