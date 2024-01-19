Jodie Foster: Αποκάλυψε γιατί απέρριψε τον ρόλο της πριγκίπισσας Λέια στο «Star Wars»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζόντι Φόστερ, καλεσμένη στην διάσημη εκπομπή «The Tonight Show» παραδέχτηκε στον Τζίμι Φάλον ότι είχε άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις όταν της προτάθηκε στα τέλη του '70 να ενσαρκώσει την πριγκίπισσα Λέια στο «Star Wars».

«Μου έγινε (πρόταση), ναι. Ήθελαν μια νεότερη πριγκίπισσα Λέια, αλλά είχα μια διαφωνία. Έκανα μια ταινία της Disney και δεν ήθελα να αποσυρθώ επειδή είχα ήδη συμβόλαιο. Έτσι, δεν το έκανα και ξέρετε, έκαναν καταπληκτική δουλειά» είπε χαρακτηριστικά η Φόστερ.

«Δεν ξέρω πόσο καλή θα ήμουν εγώ. Μπορεί να είχα διαφορετικά μαλλιά, ξέρετε. Μπορεί να είχα πάει με μαλλί ανανά» συνέχισε αστειευόμενη η ηθοποιός.

Σημειώνεται ότι η αείμνηστη Κάρι Φίσερ υποδύθηκε την πριγκίπισσα Λέια στη σειρά Star Wars το 1977.

Η Φόστερ, η οποία πριν από δύο μήνες έκλεισε τα 61 της χρόνια, σε πρόσφατη συνέντευξή της αποκάλυψε ότι νιώθει «ευτυχισμένη» και «γεμάτη», ενώ χαρακτήρισε την ημέρα των γενεθλίων της «μία από τις καλύτερες» ημέρες της ζωής της, ανέφερε το People.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

