Ανδρόγυνο look πρέπει να παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενες σήμερα στο My Style Rocks στις 16.15. Κοστούμια, γραβάτες, ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ προσαρμόζονται στη γυναικεία σιλουέτα και με μικρές πινελιές θηλυκότητας ένα σύνολο μεταμορφώνεται. Πόσο επιτυχημένα θα είναι σήμερα τα looks των fashionistas;

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή δεν μπορούν να αιτιολογήσουν στιλιστικά τις επιλογές των διαγωνιζόμενων.

Η προσπάθεια της Αμάντας να ράψει ένα ρούχο για την περίσταση δεν φαίνεται να ικανοποιεί ούτε τις συμπαίκτριές της ούτε και την κριτική επιτροπή και δεν μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή της.

Η άρνηση της Διονυσίας να προτείνει αλλαγές σε ένα look που δηλώνει πως δεν της αρέσει, προκαλεί τον εκνευρισμό των κριτών…

