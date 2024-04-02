Cher: Τιμήθηκε με το «Icon Award» - Ποτέ δεν εγκατέλειψα το όνειρό μου

H Σερ ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theatre στο Λος 'Αντζελες στην τελετή απονομής των iHeartRadio Music Awards και παρέλαβε το «Icon Award» για την πολυετή «συνεισφορά της στη μουσική και την ποπ κουλτούρα για περισσότερες από επτά δεκαετίες» σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

«Πρώτα απ' όλα, αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένη και τυχερή με αυτό το βραβείο και αισθάνομαι τυχερή που έχω ανθρώπους που έχουν μείνει μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια» είπε στην αρχή της ομιλίας η Σερ, σύμφωνα με το Billboard.

Here lies the iHeart Social Media girly, who simply passed away after being in the presence of these ICONS!!! 🤩 #iHeartAwards2024 @cher @IAMJHUD



📸: @thetylertwins pic.twitter.com/I6t58xb0WJ — iHeartRadio (@iHeartRadio) April 2, 2024

«Συνήθως δεν μιλάω γι' αυτό, αλλά έχω πέσει κάτω τόσες πολλές φορές που δεν μπορείτε να το πιστέψετε» παραδέχτηκε.

«Με έχουν εγκαταλείψει οι δισκογραφικές μου εταιρείες και δεν μπορούσα να βρω δουλειά...έλεγαν: "Ω, έχει ξεπεραστεί τελείως". Αλλά ποτέ δεν άφησα το όνειρό μου. Να έχετε ένα όνειρο και να μην το εγκαταλείπετε ό,τι κι αν συμβεί. Αν έχετε ένα όνειρο και επιμείνετε σε αυτό, θα έχετε μια υπέροχη ζωή και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει πραγματικότητα» συμπλήρωσε.

Τη σταρ προλόγισε η φίλη και συμπρωταγωνίστριά της στη δραματική ταινία «Silkwood» του 1983 Μέριλ Στριπ. Σημείωσε ότι η Σερ είναι η μόνη καλλιτέχνις που έχει από ένα τραγούδι στο No.1 στα charts του Billboard για επτά συνεχόμενες δεκαετίες.

«Όταν σκέφτομαι την Σερ σκέφτομαι τη γιγαντιαία καρδιά της, πόσο ανοιχτή είναι, πόσο ταλαιπωρημένη, πόσο δυνατή και πώς ηγείται με την καρδιά της σε ό,τι κάνει. Στην υποκριτική, στο τραγούδι, στον χορό, στο ντύσιμό της. Απλά τα δίνει όλα και αυτό της έχει φέρει πολλά βραβεία κύρους. Επίσης την ώθησε να εργασεί για λογαριασμό των βετεράνων μας και για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και για πολλούς άλλους σκοπούς» υπογράμμισε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

Πριν παραλάβει το βραβείο η Σερ ερμήνευσε στη σκηνή το Νο. 1 τραγούδι του Billboard Hot 100, «Believe», με την Τζένιφερ Χάντσον να τη συνοδεύει στα φωνητικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.