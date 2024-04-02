Η γιορτή της «Bey» συνεχίστηκε τη Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024, στα iHeartRadio Music Awards στο Λος Άντζελες, όπου η Beyonce τιμήθηκε με το σημαντικό βραβείο Innovator Award (βραβείο Καινοτομίας).

Ο θρυλικός καλλιτέχνης Stevie Wonder ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει στη hitmaker του «Texas Hold 'Em» το βραβείο, κάνοντας αναφορά των επιτευγμάτων της!

Η τραγουδίστρια τιμήθηκε στον απόηχο της κυκλοφορίας του άλμπουμ της «Cowboy Carter», που ήδη έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Το νέο άλμπουμ της είναι σαν ένα είδος συνέχειας του άλμπουμ «Renaissance» που κατέκτησε τα charts. Το νέο πρότζεκτ της τραγουδίστριας είναι και το ντεμπούτο της στη country μουσική.

Είναι εντυπωσιακό ότι πολλά διεθνή μέσα αποθεώνουν τους δύο καλλιτέχνες, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο θρύλος αναγνωρίζει τον θρύλο».

«Κάθε φορά που με ρωτούν αν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσα να ακούω για το υπόλοιπο της ζωής μου, είσαι πάντα εσύ», ανέφερε η Beyonce, απευθυνόμενη στον Stevie Wonder.

Στη συνέχεια η Beyoncé επικεντρώθηκε στην έννοια της καινοτομίας και στη δύναμη που απαιτείται για την επίτευξή της.

«Η καινοτομία ξεκινά με το όνειρο. Αλλά μετά πρέπει να το υλοποιήσεις και αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι πολύ δύσκολος», ανέφερε.

«Το να είσαι καινοτόμος σημαίνει να βλέπεις αυτό που όλοι πιστεύουν ότι είναι αδύνατο. Σημαίνει επίσης να δέχεσαι κριτική, η οποία συχνά θα δοκιμάσει την ψυχική σου υγεία…θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλους τους καινοτόμους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους και την τέχνη τους στη δημιουργία αλλαγών. Σας ευχαριστώ για τις θυσίες σας, τις δυνατές φωνές σας και το ατρόμητο πνεύμα σας».

Ευχαρίστησε, επίσης, τον σύζυγό της Jay-Z και τα τρία παιδιά τους, καθώς και όλους τους καλλιτέχνες που την ενέπνευσαν, μεταξύ των οποίων, η Τρέισι Τσάπμαν, ο Πρινς, ο Γουόντερ και η Τίνα Τάρνερ, οι οποίοι «αψήφησαν κάθε ταμπέλα που τους έβαλαν. Σας ευχαριστούμε που πραγματοποιήσατε το όνειρό σας για να μπορέσουμε όλοι να σας ακολουθήσουμε» κατέληξε.

To «Cowboy Carter» αμέσως μετά την κυκλοφορία του στις 29 Μαρτίου σημείωσε αρκετά ρεκόρ σε μουσικές πλατφόρμες, όπως στο Spotify, που έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες ροές μέσα σε μία ημέρα για το 2024.

Πηγή: skai.gr

