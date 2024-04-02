Ο Νίκος Παγώνης είναι ο Μονομάχος που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και σήμερα, καλείται να αντιμετωπίσει τους 17 εναπομείναντες αντιπάλους του ενώ έχει στη φαρέτρα του δύο σημαντικά «όπλα» - βοήθειες. Όμως στη 2η ερώτηση δεν τα καταφέρνει και χάνει ενώ οι 3 από τους αντιπάλους του μοιράζονται τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει.

Μετά από νέα κλήρωση, ο Νίκος Αλεβίζος που κάθεται στη θέση 30 αναδεικνύεται ο επόμενος Μονομάχος. Είναι πωλητής σε ζαχαρώδη προϊόντα αλλά οι κατηγορίες που πρέπει να επιλέξει τον... πικραίνουν. Και αυτό γιατί όπως λέει, αστειευόμενος, στον Χρήστο Φερεντίνο «είναι σαν να τις βάζει κάποια πρώην μου! ».

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.