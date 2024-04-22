«Calabasas»: Νέα σειρά αποκτά το Netflix με την Kim Kardashian στην παραγωγή

Μετά από ένα πόλεμο προσφορών το Netflix εξασφάλισε τη σειρά «Calabasas» με την Κιμ Καρντάσιαν, την Έμα Ρόμπερτς και τη δημιουργό του «Pretty Little Liars», Μάρλεν Κινγκ, στον ρόλο των εκτελεστικών παραγωγών όπως επιβεβαίωσε το Variety.

Βασισμένη στο βιβλίο του 2021 «If You Lived Here You'd Be Famous by Now», της Via Bleidner, η επερχόμενη σειρά ακολουθεί μια 16χρονη μαθήτρια καθολικού σχολείου που μπαίνει σε άγνωστα μονοπάτια όταν η οικογένειά της μετακομίζει και εκείνη αναγκάζεται να πάει στο Λύκειο Calabasas. Η Κινγκ θα κάνει την προσαρμογή του σεναρίου και θα είναι η showrunner της σειράς.

Netflix Acquires ‘Calabasas’ Series From Kim Kardashian, Emma Roberts and 'Pretty Little Liars' Creator I. Marlene King https://t.co/v8IqBDn1VX — Variety (@Variety) April 20, 2024

Είναι μία ακόμη συνεργασία των Καρντάσιαν και Ρόμπερτς μετά το «American Horror Story: Delicate». Ενώ η πόλη της στην οποία διαμένει η διάσημη επιχειρηματίας με την οικογένειά της έχει πολλές φορές «πρωταγωνιστήσει» στα ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» και «The Kardashians» του Hulu.

Εκτός από τη σειρά «Calabasas», το Netflix τον περασμένο χρόνο εξασφάλισε τα δικαιώματα της κωμωδίας «The Fifth Wheel», όπου η Καρντάσιαν πρωταγωνιστεί ενώ έχει αναλάβει επίσης την παραγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

