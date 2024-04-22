Ο Μεξικάνος στο COSMOTE CINEMA 2HD, 22/04 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Γκορ Βερμπίνσκι, Ηθοποιοί: Μπραντ Πιτ,Τζούλια Ρόμπερτς,Τζέιμς Γκαντολφίνι

Ο Τζέρι ταξιδεύει στο Μεξικό για να βρει ένα πιστόλι-αντίκα, ελπίζοντας ότι αυτή είναι η τελευταία δουλειά που εκτελεί για τη Μαφία. Και σαν να μην έφταναν τα εμπόδια που θα βρεθούν στον δρόμο του, η φίλη του πέφτει θύμα απαγωγής.

Το Πέμπτο Στοιχείο στο COSMOTE CINEMA 2HD, 23/04 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν, Ηθοποιοί: Μπρους Γουίλις, Μίλα Γιόβοβιτς, Γκάρι Όλντμαν

Αφιέρωμα: Λικ Μπεσόν. Τον 23ο αιώνα, το σύμπαν απειλείται από ένα θανατηφόρο όπλο και μια στρατιά εξωγήινων. Μοναδική ελπίδα για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, ένας ταξιτζής και μια μυστηριώδης κοπέλα… Η ταινία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

16 Τετράγωνα στην ΕΡΤ3, Παρασκευή 26/04 στις 23:00

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Ντόνερ, Πρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις, Μος Ντεφ (Γιάσλιν Μπέι), Ντέβιντ Μορς, Τζένα Στερν, Κέισι Σάντερ

Ο αστυνομικός Τζακ Μόσλεϊ αναλαμβάνει μια φαινομενικά απλή αποστολή: να μεταφέρει τον εγκληματία Έντι Μπάνκερ από τη φυλακή στο δικαστήριο, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας. Η απόσταση ανάμεσα στα δύο κτίρια είναι μόλις 16 τετράγωνα και ο χρόνος που χρειάζεται για να διανυθεί είναι γύρω στα 15 λεπτά. Ωστόσο, μια σειρά από απρόσμενα γεγονότα θα κάνουν αυτή την αποστολή μια από τις πιο επικίνδυνες στην καριέρα του έμπειρου αστυνομικού.

Οι Τρεις Σωματοφύλακες: Ντ’Αρτανιάν στο COSMOTE CINEMA 1HD, 26/04 στις 23:00

Σκηνοθεσία: Μαρτέν Μπουρμπουλόν, Ηθοποιοί: Φρανσουά Σιβίλ, Βενσάν Κασέλ, Ρομέν Ντουρίς

Αφού επιβιώνει από μια φονική επίθεση, ο νεαρός Ντ’Αρτανιάν φτάνει στο Παρίσι αποφασισμένος να εντοπίσει τους υπαίτιους. Η αναζήτησή του, όμως, θα τον οδηγήσει στο επίκεντρο ενός πολέμου που απειλεί το μέλλον της Γαλλίας.

