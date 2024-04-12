Bridgerton: Κυκλοφόρησε το trailer της τρίτης σεζόν της σειράς

Το Netflix κυκλοφόρησε το επίσημο trailer από την τρίτη σεζόν του «Bridgerton», που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαΐου.

Στην τρίτη σεζόν της σειράς, η Penelope Featherington (Nicola Coughlan) εγκαταλείπει οριστικά τον μακροχρόνιο έρωτά της για τον Colin Bridgerton (Luke Newton), αφού άκουσε τα απαξιωτικά του λόγια για εκείνη την προηγούμενη σεζόν. Έχει αποφασίσει, ωστόσο, ότι ήρθε η ώρα να βρει έναν σύζυγο, κατά προτίμηση κάποιον που θα της προσφέρει αρκετή ανεξαρτησία για να συνεχίσει τη διπλή ζωή της ως Lady Whistledown, μακριά από τη μητέρα και τις αδερφές της. Καθώς όμως της λείπει αυτοπεποίθηση, οι προσπάθειες της Penelope για έναν γάμο αποτυγχάνουν παταγωδώς.

Στο μεταξύ, ο Colin επιστρέφει από τα καλοκαιρινά του ταξίδια με νέα εμφάνιση και μεγάλη έπαρση. Απογοητεύτεται, όμως, όταν βλέπει ότι η Penelope, το μόνο άτομο που τον εκτιμούσε για αυτό που ήταν, τον αποφεύγει. Θέλοντας να ξανακερδίσει τη φιλία της, ο Colin προσφέρεται να δείξει στη Penelope πώς να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε αυτήν τη σεζόν να βρει έναν σύζυγο.

Όταν όμως τα μαθήματά του αρχίζουν να αποδίδουν και με το παραπάνω, ο Colin πρέπει να συνειδητοποιήσει αν τα συναισθήματά του για την Πενέλοπι είναι πραγματικά μόνο φιλικά. Η κατάσταση περιπλέκεται από τη ρήξη της Penelope με την Eloise (Claudia Jessie), η οποία βρίσκει μια νέα φίλη σε ένα απρόσμενο μέρος, ενώ καθώς η Penelope αυξάνει την παρουσία της στον καλό κόσμο, δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να κρατήσει μυστικό τον άλλο της εαυτό, τη Lady Whistledown.

