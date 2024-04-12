«Όταν ήμουν μικρό αγόρι, έμαθα ότι η μουσική μας ενώνει. Ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικοί μπορεί να φαινόμαστε επιφανειακά, εμπνεόμαστε και θεραπευόμαστε από τη μουσική. Δεν έχει σημασία αν μεγάλωσε κάποιος στο Πεκίνο ή στη Βοστώνη, το κοινό σημείο είναι η μουσική. Μας θυμίζει ότι τελικά δεν είμαστε και τόσο διαφορετικοί».

Με τις επισημάνσεις για τη δύναμη που έχει η μουσική να ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς ο παγκόσμιας φήμης Κινέζος κλασικός μουσικός Λανγκ Λανγκ άρχισε την ομιλία του στην τελετή απονομής αστεριού στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ στην κατηγορία της ζωντανής παράστασης.

I am truly overwhelmed and deeply grateful to have received a star on the Hollywood Walk of Fame. Thank you to @WalkofFameStar, Steve Nissen, @wofstargirl, @MercedesBenzUSA and everyone involved in making this happen 🫶💐 pic.twitter.com/EN96WUMv9Z — Lang Lang (@lang_lang) April 11, 2024

Ο διάσημος μουσικός τιμήθηκε στις 10 Απριλίου με το 2.778ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και έγινε ο πρώτος Ασιάτης πιανίστας που έλαβε την τιμητική διάκριση.

«Το να αποκτάς ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ είναι απίστευτο, είναι το μεγαλύτερο όνειρο που μπορείς να κάνεις στον κόσμο» είπε.

«Ήμουν πολύ τυχερός που είμαι μουσικός, που μοιράζομαι την αγάπη και τη μουσική μου με τον κόσμο» πρόσθεσε.

Ο Λανγκ Λανγκ, ένας από τους καλύτερους κλασικούς πιανίστες της γενιάς του, έχει δώσει συναυλίες για προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη, όπως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και ο Πάπας Φραγκίσκος.

«Η μουσική με έφερε εδώ σήμερα. Και η μουσική με έκανε να αρχίσω να παίζω στην πόλη μου» είπε ο Λανγκ.

Γεννήθηκε στη Σενγιάνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα και η πορεία του στο πιάνο ξεκίνησε όταν ήταν μόλις δύο ετών. Ο Λανγκ λέει ότι εμπνεύστηκε από τα κινούμενα σχέδια αφού παρακολούθησε το «The Cat Concerto» σε ένα επεισόδιο της σειράς «Τομ και Τζέρι».

Lang Lang's star is unveiled on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/vAqUi9Tkwz pic.twitter.com/02ovM6w5LC — Variety (@Variety) April 11, 2024

Στα εννέα του χρόνια θεωρήθηκε θαύμα του πιάνου και μετακόμισε στις ΗΠΑ με τον πατέρα του το 1997 για να συνεχίσει τη μουσική του καριέρα.

Ο Λανγκ κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ συναυλίας «Lang Lang: Live At Seiji Ozawa Hall, Tanglewood» το 2000 και το πρώτο του στούντιο άλμπουμ το 2003, «Tchaikovsky, Mendelssohn: First Concertos Piano». Το νέο του άλμπουμ, «Lang Lang - Saint -Saéns» κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου.

Ο Λανγκ Λανγκ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι εξεπλάγη από την επιτυχία της πρώτης σεζόν του μουσικού διαγωνισμού «The Piano», στον οποίο έχει τον ρόλ του κριτή και ότι άγνωστοι του μετέφεραν ότι η τηλεοπτική εκπομπή του Channel 4 «άγγιξε τις καρδιές τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

