Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ, των Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρεχτ στη Λυρική Σκηνή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την εμβληματική όπερα των Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρεχτ από τις 12 Απριλίου 2024 και για έξι παραστάσεις, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ. Τη νέα παραγωγή της Λυρικής Σκηνής διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης και σκηνοθετεί ο Γιάννης Χουβαρδάς. Συμμετέχει μια πλειάδα σπουδαίων Ελλήνων πρωταγωνιστών. Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ είναι μια πολιτική-σατιρική όπερα πάνω στον κοφτερό πολιτικό λόγο του κορυφαίου Γερμανού ποιητή και δραματουργού του «επικού θεάτρου» Μπέρτολτ Μπρεχτ και σε μουσική του σπουδαίου εξπρεσιονιστή Γερμανού συνθέτη του μεσοπολέμου Κουρτ Βάιλ. Το έργο περιγράφει την άνοδο και την πτώση μιας πόλης του κέρδους και των ηδονών, ασκώντας κριτική στο καπιταλιστικό σύστημα, όπως γινόταν αντιληπτό στο ιδεολογικό πλαίσιο της μεσοπολεμικής Γερμανίας της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.

Παίζουν: Άννα Αγάθωνος, Χρήστος Κεχρής, Τάσος Αποστόλου, Μαρισία Παπαλεξίου, Βασίλης Καβάγιας, Γιάννης Καλύβας, Χάρης Ανδριανός κ.ά.

Παραστάσεις: 12, 14, 19, 21, 23, 25 Απριλίου 2024. Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30)

Εισιτήρια: €15, €20, €35, €40, €50, €55, €60, €90 Φοιτητικό, παιδικό: €15 • Περιορισμένης ορατότητας: €10. Προπώληση: ticketservices.gr

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ. Ταμείων: +30 213 0885700

Ο Φώτης Σιώτας και η μπάντα του στο Θέατρο Άλσος

Ανταύγειες Φωτός: Η πρώτη ατομική έκθεση της Elena Kos στην γκαλερί artworx

Την πρώτη ατομική έκθεση της Elena Kos (κατά κόσμον Έλενας Κωνσταντοπούλου), με τον εύγλωττο τίτλο «Ανταύγειες Φωτός-Light Codes», παρουσιάζει η γκαλερί artworx στην Κηφισιά την Παρασκευή 12 Απριλίου (18:00-21:00). Με αυτή την έκθεση η Μαρία Ξανθάκου και η Ιζαμπέλα Φρανσές συστήνουν στο κοινό μια ταλαντούχα νέα καλλιτέχνιδα. Τα έργα που παρουσιάζει στην πρώτη της ατομική έκθεση, πλημμυρισμένα από φως και χρώματα, γεμάτα εκρήξεις και δημιουργικές εντάσεις, μεταφέρουν και μετουσιώνουν τον ιερό χώρο της φύσης, προσφέροντας ίαση.

Διάρκεια Έκθεσης: Aπό 12 Απριλίου έως 18 Μαΐου 2024. | Εγκαίνια: Παρασκευή 12 Απριλίου 2024, ώρα 18:00-21:00

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 20:00. Τετάρτη/Σάββατο: 10:00 – 16:00

Γκαλερί Artworx, Κολοκοτρώνη 1, Κηφισιά (1ος όροφος), τηλ. 2106236721

