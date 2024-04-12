Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί δύο νέων μη μυθοπλαστικών σειρών του Netflix που θα εστιάζουν στο lifestyle και το πόλο.

Η μία σειρά θα εξερευνήσει «τις απολαύσεις της μαγειρικής, της κηπουρικής, της διασκέδασης και της φιλίας» σε σκηνοθεσία Μάικλ Στιντ, ενώ η άλλη θα δώσει στους τηλεθεατές μία «άνευ προηγουμένου πρόσβαση στον κόσμο του επαγγελματικού πόλο με άλογα» και στο US Open Polo Championship στη Φλόριντα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Netflix.

Οι νέες παραγωγές θα φέρουν την υπογραφή της Archewell Productions που ίδρυσε το ζευγάρι το 2020 με τη δούκισσα να είναι παραγωγός και στις δύο ενώ ο πρίγκιπας Χάρι θα επιμεληθεί τη σειρά για το πόλο το οποίο εξακολουθεί να παίζει φανατικά. Τα δύο έργα βρίσκονται στα αρχικά στάδια παραγωγής με την πλατφόρμα να ανακοινώνει λεπτομέρειες και ημερομηνίες κυκλοφορίας τους επόμενους μήνες.

«Η σειρά θα τραβήξει την κουρτίνα πίσω από την τόλμη και το πάθος του αθλήματος, καταγράφοντας τους παίκτες και όλα όσα χρειάζονται για να αγωνιστεί κανείς στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε το Netflix για τη σειρά του πρίγκιπα Χάρι.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι Σάσσεξ στο πλαίσιο συμφωνίας πολλών εκατομμυρίων λιρών με τον γίγαντα του streaming, έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν τρία ντοκιμαντέρ. Σημειώνεται ότι παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον Μάρτιο του 2020.

