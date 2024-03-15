Brian Johnson-Mark Knopfler: Πρωταγωνιστούν σε μουσική σειρά ντοκιμαντέρ

Ο τραγουδιστής των AC/DC Μπράιαν Τζόνσον και αρχηγός των Dire Straits, Μαρκ Νόπφλερ είναι οι πρωταγωνιστές μιας νέας μουσικής σειράς ντοκιμαντέρ στο Sky Arts.

Η σειρά με τίτλο «Johnson and Knopfler’s Music Legends» θα προβληθεί σε έξι επεισόδια διάρκειας 60 λεπτών από τις 25 Απριλίου μέσω των βρετανικών καναλιών και υπηρεσιών streaming Sky Arts, Freeview και NOW. Μέσω της τελευταίας θα είναι διαθέσιμη στο κοινό των ΗΠΑ.

Η σειρά θα ακολουθεί τον Τζόνσον και τον Νόπφλερ καθώς αλληλεπιδρούν και εξερευνούν την κληρονομιά έξι θρύλων της μουσικής: Τομ Τζόουνς, Σαμ Φέντερ, Σίντι Λόπερ, Νάιλ Ρότζερς, Κάρλος Σαντάνα, και Έμιλου Χάρις.

«Ελάτε με τον τραγουδιστή των AC/DC, Μπράιαν Τζόνσον και τον τραγουδιστή και κιθαρίστα των Dire Straits, Mark Knopfler, καθώς μοιράζονται τις απίστευτες γνώσεις και τις εμπειρίες τους και μια επιλεγμένη επιλογή από δικαιώματα μουσικής» αναφέρει η περιγραφή του προγράμματος από τον Sky.

«Οι καλεσμένοι κοινοποιούν ιστορίες από τη δική τους καριέρα και συζητούν για τα τραγούδια που τους διαμόρφωσαν ως μουσικούς και θαυμαστές. Ο Μαρκ και ο Μπράιαν κάνουν το ίδιο, σκιαγραφώντας ένα συναρπαστικό πορτρέτο της κοινής τους μουσικής ζωής» σημειώνεται.

Κάθε επεισόδιο θα περιλαμβάνει ερμηνείες από τους Τζόνσον και Νόπφλερ και του καλεσμένου τους. Για παράδειγμα, στο επεισόδιο με τη Σίντι Λόπερ ακούγεται μια νέα διασκευή της επιτυχίας της «True Colors» και στο επεισόδιο με τον Σαντάνα βλέπει ο θρυλικός κιθαρίστας παίζει το «Black Magic Woman».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

