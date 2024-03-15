«Squid Game»: Ο διάσημος παίκτης «001» κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση

Ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Ο Γιονγκ-σου, ένας από τους σταρ της σειράς «Squid Game», κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα το 2017, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία στο AFP.

Το 2022, ο 79χρονος ηθοποιός έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης που τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα, αυτή του Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά, για την ενσάρκωση ενός ευάλωτου ηλικιωμένου στο επιτυχημένο δυστοπικό θρίλερ του Netflix.

A South Korean court on Friday found Oh Young-soo, an actor who won a Golden Globe for his portrayal of a contestant in the Netflix survival drama “Squid Game,” guilty of indecent assault. https://t.co/HFXtidntIR — The New York Times (@nytimes) March 15, 2024

Ο Ο Γιονγκ-σου καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ μηνών με αναστολή για δύο έτη και σε υποχρεωτική παρακολούθηση για 40 ώρες εκπαίδευσης για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας, διευκρίνισε η εισαγγελία της περιοχής Σουόν, στα νότια προάστια της Σεούλ.

Οι αρχές άρχισαν έρευνα εναντίον του το 2022 μετά την καταγγελία το 2022 ότι είχε επιτεθεί σεξουαλικά δύο φορές σε μια γυναίκα, η οποία δεν κατονομάστηκε, πέντε χρόνια νωρίτερα.

Πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν παρακολουθήσει το «Squid Game» στο Netflix από το 2021 που άρχισε να προβάλλεται, ενώ παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

