Το Φαγητό, της Μαρίας Λαϊνά στο ΠΛΥΦΑ

Το θεατρικό έργο της Μαρίας Λαϊνά, «Το Φαγητό», μετά από ένα επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων (2018-19) ανεβαίνει ξανά, στο θέατρο ΠΛΥΦΑ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιόλιου. Το φαγητό στο θέατρο συνήθως δεν επιτρέπεται. Πέρα από την καθαρά βιολογική, η ανθρώπινη ανάγκη για τροφή αποκαλύπτει και παραπέμπει σε περισσότερες από μία μορφές πείνας. Ένα δυνατό και ιδιότυπο κείμενο της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας για έξι μοναδικές παραστάσεις.

Παίζουν: Σταύρος Λιλικάκης, Δημήτρης Λιόλιος

Παραστάσεις: 15, 17, 22, 23, 29 και 30 Μαρτίου 2024 | 21:15

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 15€. Μειωμένο εισιτήριο*: 10€ (*) Το μειωμένο εισιτήριο, αφορά στις κατηγορίες: Φοιτητικό / Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ) / ΑμΕΑ / 65+. Προπώληση: ticketservices.gr

Πρώην Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός

Correspondences: Soundwalk Collective και Patti Smith στη Στέγη σ’ ένα οπτικοακουστικό «ταξίδι» πρόκλησης

Το «Correspondences» είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο πρότζεκτ που προκύπτει από τη συνεργασία ανάμεσα στη Soundwalk Collective και τη «ποιήτρια» της πανκ ροκ Patti Smith. Έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 10 χρόνια, το «Correspondences» διασχίζει μια ποικιλία διαφορετικών γεωγραφιών και τους φυσικούς τους χώρους, αποκαλύπτοντας ηχητικά χνάρια που έχουν αφήσει πίσω τους ποιητές, κινηματογραφιστές και επαναστάτες και αναδεικνύοντας παράλληλα τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Τα μουσικά κομμάτια που θα παρουσιαστούν στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης στις 14 και 15 Μαρτίου γίνονται οπτικοακουστικά ταξίδια πρόκλησης για τη σκέψη μας και περιλαμβάνουν από μια συνεργασία με την TBA21–Academy, που εξερευνά την καταστροφική επίδραση των σεισμικών αεροβόλων και, γενικότερα, των ανθρώπινων παρεμβάσεων στους ωκεανούς, έως την ανθεκτικότητα της φύσης μετά την καταστροφή στο Τσέρνομπιλ, τις αποκεντρωμένες κοινωνίες που οραματίστηκε ο Πιοτρ Κροπότκιν και τις ερημιές της τελευταίας νύχτας του Παζολίνι.

Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 | 20:30

Εισιτήρια: Κανονικό: 50 € | Περιορισμένης Ορατότητας: 25 €. Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 40 € | Περιορισμένης Ορατότητας: 20 €. Παρέα 10+ άτομα 36 € | Περιορισμένης Ορατότητας: 18 €. Κάτοικος Γειτονιάς 7 €*. Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €. Συνοδός ΑμεA: 10 € | Προπώληση: tickets.onassis.org

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Τηλ: +30 210 900 5 800

Έκθεση της Συλλογής του εικαστικού Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Μπενάκη

Το 2010, λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, ο Νίκος Αλεξίου (1960-2011) δώρισε στο Μουσείο Mπενάκη μια πλούσια συλλογή σύγχρονης τέχνης που συνέλεξε με ιδιαίτερη προσήλωση και επιμονή, παράλληλα με το καλλιτεχνικό του έργο. Το Μουσείο Μπενάκη θέλοντας να τιμήσει τον καλλιτέχνη για την προσφορά του, οργανώνει έκθεση στις αίθουσες του κτιρίου της Πειραιώς 138 με τίτλο «Νίκος Αλεξίου. Η Συλλογή», που εγκαινιάστηκε την Τρίτη 12 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 26 Μαΐου 2024. Πρόκειται για ένα ιδιότυπο σύνολο έργων σύγχρονης τέχνης ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, η οποία αποτελεί μια ακόμη πτυχή ενός πολύπλευρου δημιουργού που επαναπροσδιόρισε στη χώρα μας τις καλλιτεχνικές πρακτικές στα τέλη του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα, με μακροχρόνιο αντίκτυπο.

Διάρκεια Έκθεσης: 14.3- 26.5.2024

Ωράριο: Πέμπτη/Κυριακή: 10:00 – 18:00. Παρασκευή/Σάββατο: 10:00 – 22:00

Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138, Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.