Ένα από τα πιο αγαπημένα Gala του My Style Rocks επιστρέφει στις οθόνες μας σήμερα και η πασαρέλα γεμίζει εντυπωσιακές νύφες και ξεχωριστούς γαμπρούς!

Παντρεύεται ο Λάμπρος Κωνσταντάρας του «Fay’s Time» την Ανδριάνα του My Style Rocks; Στο Gala με θέμα γάμος όλα μπορούν να συμβούν!

Όπως… να ξαναπαντρευτεί διαγωνιζόμενη, με το ίδιο νυφικό, στην ίδια τοποθεσία αλλά αυτή τη φορά στον γαμπρό να την παραδίδει ο γιος της, ο οποίος είναι ίδιος ο μπαμπάς του! Η Ζέτα αναβιώνει το μεγαλοπρεπή γάμο της που έγινε το 2009 στο Ναύπλιο με τον Παναγιώτη Ταχτσίδη… στο πλατό του My Style Rocks!

Η Σιμόν για άλλο γάμο ετοιμαζόταν αλλά σε άλλο θα καταλήξει αφού ένας μηχανόβιος, ο Τεό Κωνσταντόπουλος έρχεται για να την κλέψει την ώρα που είναι στα σκαλιά της εκκλησίας! Αντί για μπουκέτο της προσφέρει το κράνος του και μαζί χάνονται στο… ηλιοβασίλεμα!

Μην ξεχνάμε όμως, πως πρόκειται για το Gala του My Style Rocks και όπως συμβαίνει σε κάθε Gala μόλις ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις, μία fashionista θα κερδίσει 2.500 ευρώ ενώ κάποια άλλη θα αποχωρήσει…

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

