Bohemian Rhapsody: 48 χρόνια από την κυκλοφορία του ύμνου των Queen

Σαν σήμερα, στις 31 Οκτωβρίου 1975, οι Queen κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι «αουτσάιντερ» για τους παραγωγούς και κριτικούς της εποχής, που έμελλε να γίνει ένα από τα pio διάσημα, κλασσικά ροκ κομμάτια.

Το ανυπέρβλητο, οπερετικό Bohemian Rhapsody – μαζί με το The show must go on – θεωρείται ο «ύμνος» του συγκροτήματος, χάρη κυρίως στην εσωτερική – σχεδόν αυτοβιογραφική - ερμηνεία του Φρέντι Μέρκιουρι των θλιβερών στίχων, που φέρνει δάκρυα στα μάτια.

O Μέρκιουρι πίστευε το τραγούδι και – παρά τις αντιρρήσεις και τα εμπόδια που συνάντησε το συγκρότημα μέχρι να μπορέσει να το κυκλοφορήσει - όταν βγήκε ως single αποτέλεσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία . Ετσι στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στον κλασσικό πλέον δίσκο του συγκροτήματος A Night at the Opera, ο οποίος κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου του 1975.

Παρά τις ανάμεικτες κριτικές που δέχτηκε τότε, το Bohemian Rhapsody έγινε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Queen, και εμφανίζεται συχνά σε διάφορες λίστες που αφορούν τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών.

Το 2004, το τραγούδι εισήχθη στο Grammy Hall of Fame. Τον Δεκέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε πως είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι του 20ου αιώνα στο διαδίκτυο και το 2019 έφτασε τις 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

