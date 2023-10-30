Τρομακτική, spooky και έτοιμη να μας χαρίσει «ανατριχίλες», η αγαπημένη μας γιορτή του χρόνου έφτασε και μαζί της φέρνει τη γνωστή creepy ατμόσφαιρά της.

Το Halloween είναι σχεδόν εδώ και πολλά από τα μαγαζιά της Αθήνας έχουν πιάσει τον παλμό της πιο «σκοτεινής» ημέρας του χρόνου.

Κολοκύθες, σκελετοί, αράχνες και πολλά πολλά ακόμα, στολίζουν διάφορα καφέ και εστιατόρια, δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα, ώστε να μπούμε και εμείς στο πνεύμα της ημέρας.

Δείτε μερικά από τα πιο spooky μέρη για να απολαύσουμε τον καφέ, το φαγητό ή το γλυκό μας, γιορτάζοντας το Halloween!

Cap Cap

Μπορεί κάθε χρόνο να είναι στη λίστα μας, αλλά το Cap Cap βρίσκεται κάθε χρόνο στα must visit για το Halloween για διαφορετικό λόγο. Μιλάμε, φυσικά, για το Cap Cap στο Αιγάλεω, που φέτος γιορτάζει την πιο τρομακτική γιορτή του χρόνου με ένα Harry Potter tribute.

Μάγοι, κουκουβάγιες, αράχνες, ιπτάμενα κεριά, χωρίς, φυσικά, να λείπουν από την όλη ατμόσφαιρα και τα στοιχεία του Halloween -σκελετοί και κολοκύθες- συνθέτουν ένα επιβλητικό σκηνικό, που μας παίρνει από τον κόσμο των muggles και μας πηγαίνει ένα ταξίδι στο Hogwarts και στον υπέροχο κόσμο της μαγείας!

Διεύθυνση: Πανόρμου 16, Αιγάλεω 12242

Τηλέφωνο: 2105904116

