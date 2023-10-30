Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στους Πανθέους.

Ο Κίτσος βρίσκεται σε απόγνωση

Δείτε το απόσπασμα:

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου:

Επεισόδιο 27 – Δευτέρα 30 Οκτωβρίου

Ο Μεταξάς (Ι. Δεγαΐτης) προτείνει στον Ανδρέα (Α. Χειλάκης) να γίνει Υπουργός της Κυβέρνησής του. Ο Ανδρέας θα αρνηθεί, όμως δεν θα μπορέσει να απορρίψει και το ταξίδι που του προτείνει ο Μεταξάς στα Γιάννενα όπου του ζητάει τη συνδρομή του στις προετοιμασίες για μια πιθανή επίθεση των Ιταλών. Έτσι, το ταξίδι που είχε προγραμματίσει με τη Μάρμω (Μ. Κράιλινγκ) προσωρινά αναβάλλεται. Όμως ο Κίτσος (Μ. Σαράντης) δεν το γνωρίζει αυτό και θεωρώντας πως η Μάρμω τον έχει ξεγράψει, της στέλνει νέο μήνυμα να βρεθούν εσπευσμένα. Την ίδια ώρα, ο Μαρμάρης (Μ. Συριόπουλος) συνεχίζει τα προδοτικά του σχέδια, ενώ ο Στάθης (Σ. Σταμούλης) δείχνει αποφασισμένος να κλείσει τη συμφωνία με τον στρατό, αφήνοντας τη σχέση με τη Ματούλα (Σ. Αδαμοπούλου) σε δεύτερη μοίρα. Από την πλευρά της, η Λιάνα (Ι. Καραμήτρου) δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει με τον Θωμά (Γ. Κατσιμίχας), χωρίς να λογαριάζει το τίμημα, ενώ η Μιρέλλα (Ε. Τοπαλίδου) αποκαλύπτει στον Ισίδωρο (Ν. Χατζόπουλος) το μυστικό του νεκρού της αδερφού, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο το μυστήριο του νόθου.

Πηγή: skai.gr

