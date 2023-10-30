Αρχή της εβδομάδας και ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται δύο μαμάδες και τις κόρες τους στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Ποια μαμά θα μαγειρέψει καλύτερα σήμερα;

Οι νικήτριες του προηγούμενου επεισοδίου, Βάνα και Μάγια, επιστρέφουν στην κουζίνα για τη δεύτερη νίκη. Αυτή τη φορά η Μάγια θα μαγειρέψει «γεμιστά σνίτσελ με πατάτες αντιναχτές», ένα πιάτο που η μητέρα της, η Βάνα, φτιάχνει στις «Καλές Κυριακούλες» για όλη την οικογένεια και τα σχόλια που αποσπά είναι θετικά. Θα είναι όμως θετικά και τα σχόλια που θα αποσπάσει η Μάγια από τον Έκτορα;

Αντίπαλοί τους, η Μαρία με την κόρη της Αγγελική. Η Μαρία ασχολείται με μεταξοτυπίες και η Αγγελική εργάζεται σε εταιρία με ιατρικά είδη. Η Αγγελική θα μαγειρέψει «ταλιατέλες με γαρίδες αλφρέντο», όμως η τοποθέτηση της κατσαρόλας σε λάθος μάτι θα καθυστερήσει αρκετά την εκτέλεση της συνταγής. Θα καταφέρουν τελικά να στήσουν πιάτο;

Ο Έκτορας Μποτρίνι θα πρέπει να αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο πιάτο του σημερινού επεισοδίου και κυρίως «ποια μαμά μαγειρεύει καλύτερα»!

