My Style Rocks: Ο μεγάλος τελικός - Δείτε το trailer

Μετά από 14 Gala, 31 δοκιμασίες και περισσότερα από 900 διαφορετικά looks έφτασε η ώρα για τον μεγάλο τελικό του My Style Rocks!

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή θα βαθμολογήσουν για τελευταία φορά τα looks των διαγωνιζόμενων, όμως το τηλεοπτικό κοινό θα πάρει την τελική απόφαση.

Δείτε το trailer:

Η Αμάντα Μανωλάκου, η Απολλεών, η Διονυσία Κούκιου, η Μιμή Μακρή και η Μορτασία είναι οι πέντε φιναλίστ που κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά με τις εμφανίσεις τους και σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ θα διεκδικήσουν τον τίτλο της «Βασίλισσας του στυλ» αλλά και το μεγάλο έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ.

Ο βαθμολογικός πίνακας μηδενίζεται και οι διαγωνιζόμενες θα κριθούν αποκλειστικά από τις σημερινές τους εμφανίσεις στην πασαρέλα του My Style Rocks. Ο τελικός χωρίζεται σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος οι fashionistas θα παρουσιάσουν εκ νέου μία από τις δοκιμασίες που έχουμε ήδη δει αλλά με διαφορετικό concept και η διαγωνιζόμενη με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα αποχωρήσει.

Στο δεύτερο μέρος οι φιναλίστ επιλέγουν ένα από τα Gala που παρουσιάστηκαν και το ξαναφέρνουν με νέο outfit και νέο concept. Από αυτή την εμφάνιση θα κριθεί και η δεύτερη αποχώρηση του τελικού.

Οι τρεις φιναλίστ θα κάνουν την τελευταία τους εμφάνιση με το outfit που επιλέγουν ως αυτό που τις εκφράζει απόλυτα. Σε αυτό το σημείο θα ανοίξουν και οι τηλεφωνικές γραμμές για την ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού καθώς οι τηλεθεατές του MY STYLE ROCKS θα αποφασίσουν ποια θα κερδίσει τον τίτλο της «Βασίλισσας του στυλ»!

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.