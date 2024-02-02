Η Εβίτα και η Μυρτιάννα έχουν καταφέρει με σωστές και οργανωμένες κινήσεις να κερδίσουν τρεις φορές τα αντίπαλα ζευγάρια. Σήμερα, μπαίνουν στην κουζίνα για να αντιμετωπίσουν τον Γιώργο και τη μητέρα του, Αναστασία. Ποιο ζευγάρι θα μαγειρέψει καλύτερα και θα εντυπωσιάσει τον Έκτορα;

Δείτε το trailer:

Οι δυο φίλες έρχονται ακόμη πιο δυναμικές και έτοιμες να διαγωνιστούν για τέταρτη φορά! Η Μυρτιάννα μάλιστα, με τη βοήθεια του Μάρκου, μεταμορφώνεται σε σούπερ ήρωα για να βοηθήσει την Εβίτα να φτιάξει «fajitas με χοιρινό, guacamole και sour cream». Θα είναι άραγε το σημερινό πιάτο τους αρκετό ώστε να τους χαρίσει μια ακόμη νίκη;

Ο Γιώργος εργάζεται ως ηλεκτρολόγος στα καράβια και λείπει συχνά σε ταξίδια αλλά σήμερα, για πρώτη φορά, δοκιμάζει την τύχη του στην κουζίνα με την καθοδήγηση της Αναστασίας. Μαγειρεύει «τηγανιά κοτόπουλο με μουστάρδα και μέλι» και περιμένει η πρώτη του μαγειρική προσπάθεια να αποσπάσει τα θετικά σχόλια του Έκτορα. Θα καταφέρει το πιάτο του να εκτοπίσει τις δύο φίλες από την κουζίνα και ο ίδιος να φωνάξει «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.