Οι δύο υποψήφιες Μονομάχοι που κατάφεραν να αντισταθούν στη στρατηγική που ακολούθησε η Στέλλα Ρόρου, μπαίνουν σε κλήρωση και τυχερή αναδεικνύεται η Σταματίνα Κοτσιοπούλου που κάθεται στη θέση 74, και εργάζεται ως bar woman.

Δείτε το trailer:

Η Μονομάχος είναι αποφασισμένη να απολαύσει τη διαδρομή της στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων μέχρι που ξεκινά να χρησιμοποιεί τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή της. Σύντομα όμως, οι βοήθειες τελειώνουν και εκείνη μένει μόνη με δύο αντιπάλους. Θα καταφέρει να «απολαύσει» και μια νίκη;

Πηγή: skai.gr

