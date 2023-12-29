Η Billie Eilish έλαβε υψηλούς επαίνους για το τραγούδι της «What Was I Made For?» και σύμφωνα με το «Variety» είναι το καλύτερο τραγούδι του 2023. Το τραγούδι γράφτηκε για το soundtrack της ταινίας «Barbie».

Η 22χρονη καλλιτέχνιδα -που εμφανίστηκε στο Saturday Night Live αυτόν τον μήνα- βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του περιοδικού, με το «Not Strong Enough» των Boygenius και το «First Person Shooter» του Drake να έρχονται στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Το περιοδικό περιέγραψε την μπαλάντα, που ονειρεύτηκαν η Billie και ο αδελφός της Finneas, ως «το καλύτερο κινηματογραφικό θέμα μετά το δικό τους No Time to Die», το οποίο γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του «James Bond» το 2021

Το τραγούδι έκανε ντεμπούτο τον περασμένο Ιούλιο και συνοδεύτηκε από ένα μουσικό βίντεο, με τη διάσημη τραγουδοποιό να μεταμορφώνεται σε ξανθιά κούκλα.

Σε μια συνέντευξη στο Apple Music με τον Zane Lowe, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι εκείνη και ο αδελφός της βρίσκονταν σε μια στάσιμη δημιουργική κατάσταση όταν τους προσέγγισαν για να συνεισφέρουν στο soundtrack της «Barbie» τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Billie σημείωσε ότι θεωρούσε απίθανη τη συνεργασία σε ένα τραγούδι για το άλμπουμ, επειδή της είχε πάρει πολλούς μήνες για να γράψει το βραβευμένο με Όσκαρ, «No Time To Die».

Πηγή: skai.gr

