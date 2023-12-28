«Culprits»: Λατρεύουμε τις κινηματογραφικές ληστείες και αυτό βγαίνει προς τα έξω…

Οι περισσότεροι από εμάς είναι μάλλον απίθανο να συμμετάσχουμε σε μια ένοπλη ληστεία σε κάποιον μεγάλο οργανισμό. Επομένως, δε θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η αγάπη μας για τις κινηματογραφικές ληστείες -βλέπε «La Casa de Papel»- εξηγείται από μια πιθανή ταύτιση με τους χαρακτήρες.

Τι είναι, λοιπόν, αυτό που κάνει έναν θεωρητικά «κακό», παραβατικό χαρακτήρα τόσο αγαπητό;

Γιατί μας ελκύουν τόσο οι τύποι που κάνουν τα μαθηματικά να μοιάζουν παιχνιδάκι, ζουν την κάθε τους στιγμή στα άκρα και είναι πάντα έτοιμοι να ανατινάξουν ή να πυροβολήσουν ό,τι και όποιον στέκεται εμπόδιο στα σχέδιά τους; Ίσως γιατί πρόκειται με αντι-ήρωες με πολύ στυλ.

Και ναι, μια ληστεία έχει δράση, αγωνία, σε εξιτάρει. Τι γίνεται, όμως, μετά; Κανείς ποτέ δε μας λέει. Πού κρύβεσαι όταν σε κυνηγάει η Interpol; Για πόσο καιρό θα γλιτώνεις; Και πώς μπορείς να ξοδέψεις τα κλοπιμαία χωρίς να σε εντοπίσουν;

Σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν οι «Culprits», η σειρά που παρουσιάζεται στην πλατφόρμα της Disney+ και αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας ληστών μετά την επίθεση. Οι ληστές, χωρισμένοι πια, ζουν τις ζωές τους, ήσυχα και μακριά ο ένας από τον άλλο. Ενώνονται ξανά μόνο όταν διώκονται από έναν δολοφόνο. Δεν εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο, αλλά εάν θέλουν να επιβιώσουν, πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Σε τι διαφέρει το Culprits από τις άλλες ιστορίες ληστειών;

Μια σειρά που πραγματεύεται μια ληστεία δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι πρωτότυπο (βλέπε Money Heist, Lupin, Kaleidoscope και άλλα). Αυτό που κάνει το Culprits ξεχωριστό είναι ότι αφηγείται όχι τόσο την ίδια τη ληστεία, αλλά το μετά. Από το cast ξεχωρίζει αναμφισβήτητα ο Nathan Stewart-Jarrett (Candyman, Genera+ion, Misfits), που υποδύεται τον David Marking, έναν οικογενειάρχη και ιδιοκτήτη εστιατορίου, που ζει μια ήσυχη ζωή στην Ουάσιγκτον. Το ένοχο παρελθόν του David κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Πριν ο δολοφόνος φτάσει στην Αμερική, ο David πρέπει να εντοπίσει τους πρώην συνεργάτες του, ώστε να αντιμετωπίσουν όλοι μαζί τον κοινό εχθρό.

Αν το Culprits έχει ένα καλό, αυτό είναι ότι παραμένει πιστό στη φόρμουλα της ληστείας, παίρνοντας μια safe θεματική και «πειράζοντας» το χρονοδιάγραμμά της. Η ληστεία στον πυρήνα της είναι το κλασσικό «μια τελευταία δουλειά». Φυσικά, το σχέδιο θα ξεφύγει. Φυσικά, ο αρχηγός έχει άσο στο μανίκι και φυσικά οι εξελίξεις θα είναι ανατρεπτικές. Κρυφές συναντήσεις, κυνηγητά υψηλών ταχυτήτων και κωδικοποιημένα μηνύματα, όλα τα έχει το μενού.

Ακολουθώντας τα βήματα του «La Casa de Papel», η σειρά παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά, προσπαθώντας να κρατήσει τη δράση πιο κοντά στην πραγματικότητα από οποιαδήποτε ταινία Mission Impossible.

Τα χρονικά άλματα: Pros and cons

Επιλέγοντας να αφηγηθεί το μετά, η σειρά δεν ζει αποκλειστικά στο παρόν, αλλά μεταπηδά στο παρελθόν, για να εξιστορήσει και τη ληστεία. Ο σκηνοθέτης έχει δουλέψει σκληρά για να κρατήσει ζωντανή τη δράση, μέσα από αυτές τις χρονικές εναλλαγές. Φυσικά, τα χρονικά άλματα έχουν και αδύναμα σημεία και το κυριότερο σ’ αυτή τη σειρά είναι ότι ξέρουμε ήδη τι έχει συμβεί, έστω και στο περίπου. Τα χρονικά άλματα καθιστούν επίσης δύσκολο να γνωρίσεις τους άλλους χαρακτήρες πέρα από τον David, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της πλοκής διαδραματίζεται μετά το έγκλημα. Σε κάθε περίπτωση, εάν είσαι λάτρης των σειρών με ληστείες και ψάχνεις για κάτι διαφορετικό, το Culprits είναι η επόμενη σειρά που πρέπει να δεις.

