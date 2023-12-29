Το Γάλα, του Βασίλη Κατσικονούρη στο Θέατρο Σταθμός

Το έργο – σταθμός του νεοελληνικού θεάτρου, «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, επανέρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός – είκοσι χρόνια από τη συγγραφή του και δέκα μετά το τελευταίο του ανέβασμα στη σκηνή. Μια μητέρα από την πρώην Σοβιετική ένωση και οι δυο της γιοι συνθέτουν μια συγκλονιστική οικογενειακή ιστορία όπου φωτίζεται δεξιοτεχνικά από τον συγγραφέα ο συναισθηματικός κόσμος των ηρώων και οι ανησυχίες τους. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν η Ερμίνα Κυριαζή και ο Μάνος Καρατζογιάννης.

Παίζουν: Στέλλα Γκίκα, Δημήτρης Πασσάς, Ελένη Σακκά, Μάνος Καρατζογιάννης.

Παραστάσεις: Από 18 Νοεμβρίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή 18.15. Πρόγραμμα εορτών: Παρασκευή 29/12, 21:00, Σάββατο 30/12, 18:15. Τρίτη 2/1, 18:30

Εισιτήρια: 15 ευρώ, φοιτητικό 13 ευρώ, ανέργων/ΑΜΕΑ 8 ευρώ. Προπώληση: more.com

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα (Μετρό Μεταξουργείο), τηλ: 2105230267

Ρεβεγιόν στο Παρίσι: Η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών έρχεται στο Μέγαρο

Στις πιο φωτεινές σελίδες του γαλλικού λυρικού ρεπερτορίου εστιάζει η πρωτοχρονιάτικη συναυλία με τίτλο «Ρεβεγιόν στο Παρίσι» της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 8:30 μ.μ. Τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιμουσικός Μύρων Μιχαηλίδης. Στην ολόφωτη Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης τέσσερις κορυφαίοι μονωδοί, η σοπράνο Αλεξία Βουλγαρίδου, η μεσόφωνος Lucrezia Venturiello [Λουκρέτσια Βεντουριέλλο], ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος και ο βαρύτονος Δημήτρης Τηλιακός θα υποδεχτούν το 2024 τραγουδώντας διάσημες άριες καθώς και δημοφιλή ντουέτα και κουαρτέτα της γαλλικής όπερας με την υπογραφή σπουδαίων συνθετών.

Παρασκευή 29/12 και Σάββατο 30/12, 20:30

Εισιτήρια: 11 – 60€. Προπώληση: megaron.com, τηλεφωνικά: 2107282333

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 115 21 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 7282714

D POSSESSIONS: Έκθεση της Δανάης Ανεσιάδου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Το Eθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης φιλοξενεί την πρώτη ατομική έκθεση στην Ελλάδα της καλλιτέχνιδας Δανάης Ανεσιάδου. Με τίτλο «D POSSESSIONS», η έκθεση προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια αλληγορική σκηνογραφία, που συναπαρτίζεται, μεταξύ άλλων, από γλυπτά, κολάζ, σκηνικά εξαρτήματα ταινιών, κρυστάλλους και σιδερένια αντικείμενα, τα οποία υπαινίσσονται μια εποχή όξυνσης πολιτικών, κοινωνικών και πνευματικών κρίσεων.

Διάρκεια έκθεσης: 14.12.2023-27.10.2024

Ωράριο: Τρίτη 11.00 π.μ. – 7.00 μ.μ., Τετάρτη 11.00 π.μ. – 7.00 μ.μ., Πέμπτη 11.00 π.μ. – 10.00 μ.μ., Παρασκευή 11.00 π.μ. – 7.00 μ.μ., Σάββατο 11.00 π.μ. – 7.00 μ.μ., Κυριακή 11.00 π.μ. – 7.00 μ.μ.. Παραμονή Πρωτοχρονιάς: 11:00 – 15:00. Πρωτοχρονιά: Κλειστό

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο), Αθήνα

