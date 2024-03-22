«Σάββατο με φίλους!» με τον Χρήστο Φερεντίνο: Καλεσμένη η Πίτσα Παπαδοπούλου

Το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 21:00, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται την Πίτσα Παπαδοπούλου, τη μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, μια ερμηνεύτρια που η φωνή της εδώ και πολλά χρόνια συγκλονίζει και συγκινεί!

Η Πίτσα Παπαδοπούλου θα συναντηθεί επί σκηνής και θα συμπράξει με τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, Θανάση Πολυκανδριώτη, τον Βαγγέλη Κορακάκη και τον Δημήτρη Σταρόβα. Ακόμα, στο πλευρό της θα βρεθούν από τη νέα γενιά των λαϊκών τραγουδιστών, η Λένα Ζευγαρά, ο Θοδωρής Φέρρης και ο Λευτέρης Κιντάτος.

Τη μεγάλη παρέα συμπληρώνουν οι ηθοποιοί Σοφία Πανάγου, Ευγενία Παναγοπούλου, Κατερίνα Μάντζιου, Δημήτρης Μαζιώτης, Ασημένια Βουλιώτη, Στέλλα Κοσμοπούλου, Παναγιώτης Καρμάτης, Ελένη Μπουκουβάλα καθώς και η τραγουδίστρια και μουσικός Τζένη Γεωργιάδη. Επίσης, οι: Βάσω Μητρομάρα, Νικόλας Βαφειάδης, Βερίνα Ευαγγέλου, Νίκος Βαμβακούλας και η Άννα Παυλίδου.

«Σάββατο με φίλους!»

Σάββατο 23 Μαρτίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

