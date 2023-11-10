Γειτονιές στο πιάτο στον ΣΚΑΪ, σε έναν ξεχωριστό τόπο συνάντησης στα Μελίσσια

Σε μια από τις πιο ήσυχες γειτονιές των βορείων προαστείων θα βρεθεί αυτή τη Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 16.40 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τις «Γειτονιές στο Πιάτο» στον ΣΚΑΪ.

Μία γειτονιά που λίγα χρόνια πριν κάνεις δεν θα περίμενε πως θα εξελισσόταν σε σημείο συνάντησης για κάθε προτίμηση, στα Μελίσσια.

Το πεντανόστιμο μενού του «ΒΛΑΧΟΥ» σίγουρα κερδίζει τους πάντες και η περιήγηση στα Μελίσσια δεν θα μπορούσε να μη ξεκινήσει από εδώ! Μπριζολάκια, μπιφτέκια γιγαντιαίων διαστάσεων ακόμα και οι χειροποίητες ηπειρώτικες πίτες, όλα ψήνονται στα κάρβουνα! Δεν είναι τυχαία αγαπημένο στέκι απανταχού κρεατοφάγων.

Ακολουθεί η στάση στο «Kozi’s», ίσως η πιο «δυνατή» γωνία στα Μελίσσια, ειδικεύεται στο καλό κρέας με έθνικ νοτιοαφρικανικές πινελιές που το κάνουν να ξεχωρίζει.

Ως λάτρεις της καλή πίτσας δεν θα μπορούσε από το αφιέρωμα στα Μελίσσια να λείπει το «Nolio»! Είναι ένα νεοσύστατο σχετικά μαγαζί που ειδικεύεται στην ιταλική κουζίνα από τον Βορρά και τον Νότο. Το πλούσιο μενού του σε κάνει να μη ξέρεις τι να πρωτοπαραγγείλεις!

Κάθε γειτονιά των βορείων προαστείων που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει και μια ωραία ψαροταβέρνα και τα Μελίσσια έχουν «Τα Ψαράκια». Πάνω στην πλατεία Ελευθερίας, ένα ωραίο μαγαζί που φέρνει όλη την αιγαιοπελαγίτικη αύρα με τις γαλανόλευκες πινελιές τα φρέσκα ψάρια και τα θαλασσινά όλα μαγειρεμένα με μεγάλη μαεστρία.

Επιστρέφοντας στο στούντιο ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει δύο ξεχωριστά πιάτα: ρολό κιμά κοτόπουλο με γραβιέρα και σάλτσα πορτοκάλι και μπρουσκέτα με προζυμένιο ψωμί, μελιτζάνα, σύγκλινο και μοτσαρέλα.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.