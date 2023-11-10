My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Μορτασία νικήτρια της ημέρας

Στο σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, νικήτρια στέφθηκε η Μορτασία, κερδίζοντας την υψηλότερη βαθμολογία κριτών και συμπαικτριών.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου άναυδη έμεινε η Σοφία Χατζηπαντελή, από την αποκάλυψη της Ευδοκίας, η οποία της εξομολογήθηκε πως της έστελνε μηνύματα από 17 χρονών, τα οποία διέγραφε επειδή ντρεπόταν.



Λύγισε η Αμάντα μπροστά στην κριτική επιτροπή, η οποία δήλωσε πως είτε φύγει, είτε όχι, θα είναι γεμάτη.



Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε τι συνέβη τελικά με την ασυλία της Ευδοκίας και της Παντελίνας



Η πασαρέλα των κοριτσιών



Η πασαρέλα των κριτών:





Πηγή: skai.gr

