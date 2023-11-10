Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Μορτασία νικήτρια της ημέρας - Η αποκάλυψη της Ευδοκίας στη Σοφία Χατζηπαντελή- Δείτε βίντεο

Λύγισε η Αμάντα μπροστά στην κριτική επιτροπή, η οποία δήλωσε πως είτε φύγει, είτε όχι, θα είναι γεμάτη.

My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Μορτασία νικήτρια της ημέρας

Στο σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, νικήτρια στέφθηκε η Μορτασία, κερδίζοντας την υψηλότερη βαθμολογία κριτών και συμπαικτριών.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου άναυδη έμεινε η Σοφία Χατζηπαντελή, από την αποκάλυψη της Ευδοκίας, η οποία της εξομολογήθηκε πως της έστελνε μηνύματα από 17 χρονών, τα οποία διέγραφε επειδή ντρεπόταν.
 

Λύγισε η Αμάντα μπροστά στην κριτική επιτροπή, η οποία δήλωσε πως είτε φύγει, είτε όχι, θα είναι γεμάτη.

Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε τι συνέβη τελικά με την ασυλία της Ευδοκίας και της Παντελίνας
 

Η πασαρέλα των κοριτσιών


Η πασαρέλα των κριτών:

 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: MyStyleRocksGR SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark