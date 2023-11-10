The Brake με τη Βάσω Λασκαράκη στον ΣΚΑΪ: Tι θα δείτε την Κυριακή 12 Νοέμβρη

Η εκπομπή «The Break», με τη Βάσω Λασκαράκη, έρχεται και αυτή την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 15.10, στον ΣΚΑΪ, με ωραίες συζητήσεις, πρωτότυπες στήλες, celebrities της εγχώριας και της διεθνούς showbiz, κοσμικά event και δημοσιογραφικά αφιερώματα.

H Έλενα Τοπαλίδου μιλά στη Βάσω για τον επικείμενο γάμο της με τον Νίκο Κουρή, μετά από 18 χρόνια συμβίωσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η απώλεια του πατέρα της άλλαξε τη ζωή της και τη σχέση με τον σύντροφό της.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας περνά την Κυριακή του με τη Βάσω και συζητούν για τη συνεργασία του με τη Φαίη Σκορδά, όσα έχει πει στον αέρα κι έχει μετανιώσει και την εκπομπή που θα ήθελε να παρουσιάσει.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης είναι ο άνθρωπος πίσω από σπουδαία τραγούδια. Γιατί ξεχωρίζει το «Αυτή η νύχτα μένει» και ποια συμβουλή της Αλίκης Βουγιουκλάκη δεν θα ξεχάσει ποτέ;

Η Κατερίνα Παπουτσάκη εξηγεί πως το υπερβολικό photoshop που της έκαναν κάποτε σε μια φωτογράφιση, την έκανε να αναρωτηθεί «Τόσο χάλια είμαι;».

Οι Έλληνες celebrities θυμούνται το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχουν περάσει με τα λιγότερα χρήματα και η Μάγκυ Ταμπακάκη φτιάχνει κολοκυθόσουπα με σπιτικά κρουτόν.

Αυτή η εκπομπή δεν θα θέλεις να πάει σε break!

The Break

Κάθε Κυριακή στις 15:10, στον ΣΚΑΪ

#TheBreak



