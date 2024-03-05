Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Μαριλίνα είναι η πιο αδύναμη παίκτρια στο παιχνίδι.
Η ίδια ωστόσο παρότι λέει ότι δικαιολογημένα ψηφίζεται, δεν αντιδρά ιδιαίτερα ψύχραιμα. Η κόντρα της με τον James μετά την ψήφισή της, διογκώθηκε ακόμη παραπάνω, με τον μαχητή να αξιοποιεί ακόμα και παλιότερο σύνθημα του Τριαντάφυλλου. «Φέρνεις 3 νίκες μεσ'τον μήνα, Μαριλίνα...» τραγούδησε, προσθέτοντας για την παίκτρια ότι έχει πει πως προετοιμαζόταν για το παιχνίδι από τον Αύγουστο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.