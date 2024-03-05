Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Μαριλίνα είναι η πιο αδύναμη παίκτρια στο παιχνίδι.

Η ίδια ωστόσο παρότι λέει ότι δικαιολογημένα ψηφίζεται, δεν αντιδρά ιδιαίτερα ψύχραιμα. Η κόντρα της με τον James μετά την ψήφισή της, διογκώθηκε ακόμη παραπάνω, με τον μαχητή να αξιοποιεί ακόμα και παλιότερο σύνθημα του Τριαντάφυλλου. «Φέρνεις 3 νίκες μεσ'τον μήνα, Μαριλίνα...» τραγούδησε, προσθέτοντας για την παίκτρια ότι έχει πει πως προετοιμαζόταν για το παιχνίδι από τον Αύγουστο.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.