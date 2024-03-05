Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Υποτιμητικό σύνθημα του James για την Μαριλίνα: «Προπονούταν από τον Αύγουστο...» - Δείτε αποσπάσματα

Η κόντρα της με τον James μετά την ψήφισή της, διογκώθηκε ακόμη παραπάνω, με τον μαχητή να αξιοποιεί ακόμα και παλιότερο σύνθημα του Τριαντάφυλλου

Τζειμς

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Μαριλίνα είναι η πιο αδύναμη παίκτρια στο παιχνίδι.

Η ίδια ωστόσο παρότι λέει ότι δικαιολογημένα ψηφίζεται, δεν αντιδρά ιδιαίτερα ψύχραιμα. Η κόντρα της με τον James μετά την ψήφισή της, διογκώθηκε ακόμη παραπάνω, με τον μαχητή να αξιοποιεί ακόμα και παλιότερο σύνθημα του Τριαντάφυλλου. «Φέρνεις 3 νίκες μεσ'τον μήνα, Μαριλίνα...» τραγούδησε, προσθέτοντας για την παίκτρια ότι έχει πει πως προετοιμαζόταν για το παιχνίδι από τον Αύγουστο.


Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark